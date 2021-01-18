Следствие по делу об использовании Репс служебного автомобиля продолжается

«В рамках дела выслушаны свидетели собраны улики, следственные действия продолжаются, поэтому сейчас невозможно раскрыть детали дела», - сообщила BNS пресс-секретарь полиции Леана Лойде.

В ноябре прошлого года полиция, чтобы выяснить обстоятельства потенциального нарушения со стороны Репс, возбудила дело о проступке по статье Закона о борьбе с коррупцией, касающейся коррупционного использования публичных средств. Дело ведет бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции.

Бывшая в то время министром образования и науки Майлис Репс, возившая в служебном автомобиле своих детей, признала в прямом эфире Postimees TV, что ей следует лучше организовать свою рабочую и семейную жизнь, и извинилась перед людьми, чье чувство справедливости она задела.

По словам Репс, нельзя осуждать общественность за то, что у людей появились вопросы в связи с использованием автомобиля. Репс добавила, что в последнее время ее время работы продлилось из-за недавнего кризиса в правительстве и процесса составления госбюджета.

«У меня плохо получилось совмещать работу и семейную жизнь», - признала Репс и отметила, что на помощь пришел шофер, предложивший забрать детей.

«То, что я мать-одиночка и у меня шесть детей, не оправдание», - сказала Репс и добавила, что в дальнейшем ей следует лучше планировать работу и семейную жизнь, а если совещание длится слишком долго, следует просто на несколько часов отлучиться и заехать за детьми. В итоге Репс ушла в отставку.

После завершения следствия полиция может передать дело о проступке в суд. Максимальное наказание — штраф до 1200 евро.