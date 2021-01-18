Лионель Месси впервые в клубной карьере получил прямую красную карточку

В Севилье баскский клуб в дополнительное время обыграл "Барселону" со счетом 3:2. На голы Оскара де Маркоса (42'), Асьера Вильялибре (90') и Иньяки Уильямса (94') каталонцы смогли ответить лишь дублем Антуана Гризманна (40', 77').

В концовке дополнительного времени за откровенную грубость с поля был удален лидер "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец после контакта с Асьером Вильялибре ударил нападающего рукой по затылку.

Эта прямая красная карточка стала первой для 33-летнего Лионеля за 753 матча в составе каталонского клуба во всех турнирах. До этого его дважды удаляли во время игр сборной Аргентины.

За грубость форварду может грозить дисквалификация до четырех матчей, если его действия не расценят как умышленную агрессию. В противном случае дисквалификация может продлиться до 12 игр.

"Атлетик" в третий раз стал обладателем трофея (1984, 2015, 2021). "Барселона" выигрывала трофей 13 раз, что является рекордным показателем.