Ценовая война? Еще одна торговая сеть в Эстонии объявила о снижении стоимости сотни товаров

Торговая сеть Maxima объявила, что в связи с сохраняющейся неуверенностью жителей Эстонии в отношении будущего и опасениями по поводу ежедневных расходов, во всех своих магазинах она добавила гарантию самой низкой цены на товары в основных категориях продуктов питания, товаров первой необходимости и товаров для дома, а также запустила сайт maximahind.ee, где покупатели могут сравнивать цены в разных торговых сетях.

«Мы дали клиентам обещание, что Maxima предоставит жителям Эстонии необходимые для повседневной жизни товары высокого качества по лучшей цене, – сказал исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. – Мы хотим, чтобы покупатели убедились – именно у нас можно найти качественные товары по самой низкой цене. Поэтому мы маркируем в своих магазинах 500 продуктов питания, товаров первой необходимости и товаров для дома, гарантируя самую дешевую потребительскую корзину в Эстонии».

По словам Эдвинаса Волкаса, цель розничной сети – вселить в семьи по всей Эстонии уверенность в том, что в нынешней нестабильной ситуации самую выгодную потребительскую корзину предлагает именно Maxima.

500 продуктов с гарантированными ценами маркированы в магазинах этикеткой «Odav Maxima hind». Эта этикетка также используется для коммуникации с клиентами посредством различных каналов – в брошюрах, рекламе и т.п.

В понедельник сеть Prisma Peremarket поделилась результатами исследования , согласно которому, по мнению большинства жителей Эстонии, цены на продукты питания слишком высокие: 51% опрошенных считают цены высокими и 19% - слишком высокими.

Респонденты находят цены на продовольствие в Эстонии не пропорциональными уровню зарплат и слишком высокими по сравнению с ценами в других странах. Участники опроса считают, что слишком большая доля их доходов тратится на продукты питания, также отмечая, что цены на полезные и свежие продукты чрезмерно высокие. Результаты исследования показывают, что цены на продовольственные товары тревожат людей. По данным исследования, почти у четверти опрошенных половина или больше половины дохода уходит на еду.

Prisma с 18 января снизила цены на более чем 300 наименований продовольственных товаров. «В связи с коронавирусом экономическое положение многих семей в Эстонии значительно ухудшилось, и всё более существенная часть дохода уходит на еду. Именно поэтому мы решили, что на постоянной основе снизим цены на сотни продуктов - продукты по льготной цене найдутся во всех группах товаров. Наша цель – предложить разнообразный и широкий ассортимент товаров из разных ценовых категорий, чтобы каждый клиент Prisma смог найти подходящий для себя продукт», - сказал региональный менеджер Prisma Теэму Кильпия.

По данным исследования Emor, 80% опрошенных предпочитают стабильно низкие цены кратковременным скидочным кампаниям. По словам Кильпия, в нынешнее сложное время люди ищут стабильность. «Мы хотим быть продуктовым магазином с самыми низкими ценами в Эстонии. Клиенты могут рассчитывать на нас – в каждом магазине Prisma каждый день низкие цены».

Кильпия добавил, что степень снижения цен зависит от продуктов, а льготная цена, предлагаемая Prisma, будет самой низкой ценой, предлагаемой на розничном рынке – на изменения рыночных цен Prisma будет реагировать быстро.

«Гонка вооружений»

Вчера rus.err.ee писал, что с выходом на рынок сети Lidl началась "гонка вооружений" за титул магазина с самой дешевой продуктовой корзиной: Prisma снижает цены на сотни товаров, и если также поступят и в Maxima, обещает еще большее падение цен.

Когда на титул ценового лидера претендуют две сети, это указывает на ценовую войну, но директор по закупкам Prisma Peremarket Тынис Томмингас войной это называть не хочет, хотя отмечает, что если потребуется, они непременно скинут цены еще больше.

Руководитель эстонских филиалов Maxima Эдвинас Волкас сказал, что налаженная цепь поставок и хорошие партнеры, конечно, добавляют им возможностей для ведения ценовой войны, но они не бесконечные.

В Prisma и Maxima не исключают, что новый конкурент в лице Lidl может изменить правила игры, поэтому меры принимают уже сейчас.