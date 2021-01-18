Компания Honor возобновит выпуск Android-смартфонов с сервисами Google

Напомним, из-за санкций Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны, а затем власти США запретили компаниям, которые используют американское оборудование или софт, поставлять Huawei полупроводники для производства устройств. Осенью прошлого года в СМИ появились слухи о планах Huawei продать Honor, а в ноябре Huawei официально объявила о продаже дочернего бренда компании Shenzhen Zhixin New Information Technology. Тогда отмечалось, что сделка, в результате которой Huawei перестанет иметь какое-либо отношение к бизнесу Honor, позволит обойти санкционные ограничения и обеспечить выживание компании. Сумму сделки не раскрывали, но, по некоторым данным, она составила более 15 млрд долларов.