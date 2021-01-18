Компания Honor возобновит выпуск Android-смартфонов с сервисами Google

Напомним, из-за санкций Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны, а затем власти США запретили компаниям, которые используют американское оборудование или софт, поставлять Huawei полупроводники для производства устройств. Осенью прошлого года в СМИ появились слухи о планах Huawei продать Honor, а в ноябре Huawei официально объявила о продаже дочернего бренда компании Shenzhen Zhixin New Information Technology. Тогда отмечалось, что сделка, в результате которой Huawei перестанет иметь какое-либо отношение к бизнесу Honor, позволит обойти санкционные ограничения и обеспечить выживание компании. Сумму сделки не раскрывали, но, по некоторым данным, она составила более 15 млрд долларов.
По словам собеседников "Коммерсанта", на новых смартфонах Honor не будет предустановленного магазина приложений Huawei AppGallery. Ранее отсутствие на смартфонах Honor сервисов Google ударило по позициям бренда на мировом рынке.
Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что по итогам третьего квартала 2020 года доля проданных в России Android-смартфонов Huawei и Honor без предустановленных сервисов Google выросла до 10%.