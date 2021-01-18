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Корреспондент Би-би-си Андрей Козенко летел одним рейсом с Алексеем Навальным из Берлина в Москву и обнаружил, что журналистов на этом рейсе оказалось больше, чем обычных пассажиров.

Около пятого терминала терминала аэропорта Берлин-Бранденбург Алексея Навального ждали журналисты и несколько симпатизирующих ему местных жителей. Одна из них, по имени Катя, держала плакат "Время диктаторов подошло к концу, Путин боится Навального".

Журналистов все прибывало, и становилось понятно, что у многих есть билет на рейс "Победы" в Москву.

Журналист Bellingcat и соавтор расследования об отравителях Навального Христо Грозев написал в "Твиттере", что Навальный и его семья не пойдут через обычный пограничный контроль, их привезут прямо к самолету.

Люди с плакатом "Путин боится Навального" в аэропорту Бранденбург. Getty Images

Так и вышло. Когда весь рейс "Победы" был заполнен и уже зазвучали предположения "а не шутят ли тут над нами", в переднюю дверь вошёл сначала Навальный, потом его жена Юлия, пресс-секретарь Кира Ярмыш и адвокат Ольга Михайлова.

Журналисты бросились к ним навстречу: "Какой цели вы хотели бы добиться?" Навальный довольно неохотно отвечал, что его главная цель - с наименьшими потерями добраться до 13-го, "счастливого", как он сам сказал, ряда, где у них были места.

Навальный в самолете. Getty Images

Стюардессы более или менее спокойно навели в салоне порядок, и самолет вылетел из Берлина с небольшим опозданием.

Как только погасло табло "пристегните ремни", к Навальному вновь бросились все журналисты этого самолета. Их явно было больше, чем просто пассажиров. Навальный, впрочем, на все вопросы старался отвечать односложно, Юлия и Кира Ярмыш - тоже.

Два раза командиру корабля пришлось давать команду сесть по своим местам и не создавать проблем экипажу, а потом все успокоилось. Навальный смотрел на своем лэптопе мультфильмы про Рика и Морти, Кира Ярмыш читала, Юлия Навальная просто думала о своем.

Командир корабля то и дело пытался привлечь внимание к красотам за окном - показывал Каунас на закате или же говорил: "Строго справа от вас сейчас вы можете увидеть красные огни Минска". Самолет начал снижаться.

"Мне, наверное, следовало бы извиниться за весь этот ажиотаж", - произнес Навальный, вокруг засмеялись и захлопали. Но настоящий ажиотаж начался сразу после этого. Пилот объявил, что по "техническим причинам" посадка во Внуково не может быть произведена, и поэтому мы садимся на запасной аэродром в Шереметьево.

В воздухе мы провели где-то двадцать лишних минут и оказались в шереметьевском терминале D.

Алексей Навальный в аэропорту Шереметьево. Getty Images

Там Навальный все же произнес небольшую речь. Он еще раз извинился перед всеми, кто попал под разные ограничения и потерял время. "Они занимаются ерундой, поставили под угрозу авиационную безопасность целого города, чтобы потом Путин сказал: "Да кому он нужен", - негодовал он.

Алексей и Юлия Навальные. Getty Images

"Я совершенно счастлив, что я прилетел. Лучший день за пять месяцев. Я не боюсь, со спокойным чувством выйду на погранконтроль и уеду домой", - говорил Навальный.