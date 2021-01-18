Число новых случаев COVID-19 в странах Балтии сократилось за сутки почти вдвое

Накануне в странах Балтии было подтверждено 1793 случая COVID-19, из которых 836 было зафиксировано в Литве, 567 - в Латвии и 390 - в Эстонии.

В Литве за сутки подтверждено 476 новых случаев коронавируса, сообщает агентство BNS в понедельник со ссылкой на департамент статистики республики. Общее число зараженных COVID-19 в Литве выросло до 167 992. Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 47 498 человек.

Также за сутки зарегистрирован 21 летальный исход от COVID-19. Кроме того, в общую статистику смертей включены три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше. Общее число жертв пандемии в республике достигло 2 469.

В Латвии за сутки выявлено 244 новых случая COVID-19, еще пятеро зараженных скончались, сообщает агентство BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики. В целом в Латвии коронавирус подтвержден у 55 908 человек, скончались 983 пациента с COVID-19. Согласно расчетам агентства BNS, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 670,5 случая на 100 тыс. жителей.

В Эстонии за сутки зафиксировано 265 новых случаев COVID-19, сообщил департамент здоровья республики. Еще восемь зараженных коронавирусом скончались за сутки в республике. Общее число инфицированных COVID-19 в Эстонии выросло до 37 344, число летальных исходов от пандемии достигло 333 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. человек в Эстонии составила 589,02 случаев. Доля первичных позитивных результатов составляет 11,9% от проведенных за две недели тестов. Вакцинировано в республике за сутки 96 человек, всего вакцинировано 18 275 человек, курс вакцинации завершен у 66 человек.