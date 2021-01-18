Piletilevi сменит владельца

По сообщению Baltcap, BTH приобретают для того, чтобы поощрить развитие предприятия и его международный рост в новых Северных странах. Сделку, участников которой консультировали Cobalt, PwC и Civitta, планируется завершить после того, как ее одобрит Департамент конкуренции.

Соинвестор Свен Нуутманн приобретет миноритарную долю в предприятии и станет председателем правления, прежнее руководство также продолжит деятельность. «Инвестиция позволит предприятию продолжать развитие платформы и существенно усовершенствовать оказание услуг», - сказал Нуутманн.

По словам партнера Baltcap Оливера Куллмана, планируется инвестировать в развитие цифровых услуг предприятия. «Хотя 2020 год был более чем сложным для сферы культуры и развлечений, мы уверены, что после снятия связанных с COVID-19 ограничений рынок быстро восстановится», - сказал Куллман.

В Эстонии BTH действует под учрежденным в 1997 году брендом Piletilevi. Группа оперирует сайтами по продаже билетов, а также сетью более 700 физических пунктов продажи билетов. Наряду с продажей билетов BTH также предлагает организаторам мероприятий услуги в сфере маркетинга и консультации.