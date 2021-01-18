Пн, 18.01.2021
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Индрек Касела
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Piletilevi сменит владельца

Piletilevi. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Принадлежащий балтийскому венчурному фонду Baltcap фонд частного капитала Baltcap Private Equity Fund III (BPEF III) приобретет мажоритарную долю в балтийской сети продажи билетов Baltic Ticket Holdings (BTH), которая также управляет Piletilevi. Стороны не раскрывают стоимость и подробности сделки.

По сообщению Baltcap, BTH приобретают для того, чтобы поощрить развитие предприятия и его международный рост в новых Северных странах. Сделку, участников которой консультировали Cobalt, PwC и Civitta, планируется завершить после того, как ее одобрит Департамент конкуренции.

Соинвестор Свен Нуутманн приобретет миноритарную долю в предприятии и станет председателем правления, прежнее руководство также продолжит деятельность. «Инвестиция позволит предприятию продолжать развитие платформы и существенно усовершенствовать оказание услуг», - сказал Нуутманн.

По словам партнера Baltcap Оливера Куллмана, планируется инвестировать в развитие цифровых услуг предприятия. «Хотя 2020 год был более чем сложным для сферы культуры и развлечений, мы уверены, что после снятия связанных с COVID-19 ограничений рынок быстро восстановится», - сказал Куллман.

В Эстонии BTH действует под учрежденным в 1997 году брендом Piletilevi. Группа оперирует сайтами по продаже билетов, а также сетью более 700 физических пунктов продажи билетов. Наряду с продажей билетов BTH также предлагает организаторам мероприятий услуги в сфере маркетинга и консультации.

Baltcap — действующая в странах Балтии фирма инвестиций в частный капитал, которая финансирует выкуп, предлагает капитал роста и финансирует проекты в сфере инфраструктуры. Baltcap представлен во всех трех странах Балтии.

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