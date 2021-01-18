Пн, 18.01.2021
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Индрек Касела
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  • Дело о таллиннской преступной группировке: показания даст ключевой свидетель
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Судебный процесс века ⟩ Дело о таллиннской преступной группировке: показания даст ключевой свидетель

Хуберт Хирв и Павел Гаммер в суде. ФОТО: Erik Tikan

Во вторник показания по видеосвязи на проходящем в Харьюском уездном суде процессе над обвиняемыми в руководстве преступной группировкой бизнесменами Хубертом Хирвом и Павлом Гаммером даст находящийся предположительно в Великобритании ключевой свидетель, участвовавший вместе с подсудимым в бизнесе по предоставлению быстрых кредитов Кристиан Кеснер.

«Все участники заседания соберутся в зале суда, только свидетель будет участвовать по видеомосту», - сказала BNS пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Сиплане отметила, что суд из соображений безопасности свидетеля не раскрывает его местонахождение.

Ранее на заседаниях суда все же упоминалось, что Кеснер может находиться в Лондоне.

По словам участников процесса, именно Кеснер принялся сотрудничать со следственными органами, и за это на его махинации смотрят сквозь пальцы.

Госпрокуратура обвиняет Хирва и Гаммера в руководстве преступным объединением, частной слежке, даче взяток в частном секторе, сокрытии налоговых обязанностей, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями и обращении с запрещенным для гражданского населения оружием.

Гаммер вместе с известным в криминальном мире Эстонии Ахмедом Оздоевым также обвиняется в вымогательстве. Оздоев был освобожден под залог в 350 000 евро.

Согласно обвинению, Хирв и Гаммер с 2008 года руководили преступным объединением, деятельность которого была направлена на совершение экономических преступлений с целью извлечения материальной выгоды.

Согласно обвинению, по распоряжению Хирва и Гаммера их охранники следили за бывшим полицейским и владельцем охранного бизнеса Вейко Кулла, а также за лидером азербайджанской общины, находившемся в прошлом десятилетии в орбите внимания центральной криминальной полиции Вельяддином Керимхановым и еще одним известным в криминальных кругах мужчиной.

По данным следствия Центральной криминальной полиции, Оздоев пытался вымогать у одного российского предпринимателя 3,5 млн долларов США и угрожал убийством в случае неуплаты.

По данным следствия, Оздоев сказал российскому бизнесмену, что «придут чеченцы и всех убьют».

Оздоев категорически отрицает свою вину. Свою вину отрицают также Хирв и Гаммер и все остальные подсудимые.

Поначалу вместе с Хирвом и Гаммером перед судом предстали 14 человек, но в январе прошлого года четверо из них заключили соглашение с госпрокуратурой, им назначили наказания в рамках согласительного производства. Суд над остальными продолжается в порядке общего делопроизводства.

В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 1,3 млн евро, в том числе ценные украшения, произведения искусства, огнестрельное оружие, чучела и прочее. Кроме того, на недвижимость обвиняемых установлены ипотеки на сумму более 3,8 млн евро.

Предварительное следствие по делу провела Центральная криминальная полиция под руководством госпрокуратуры.

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