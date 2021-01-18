Управа Кесклинна обратилась с просьбой к автовладельцам

«Снегопад в последние несколько дней вывел на улицы города всю снегоуборочную технику партнера Таллинна. Мы в дополнение к этому вывезли снег с ряда дорог района, чтобы внести свой вклад в уборку города. Прежде всего, снег был вывезен с узких внутриквартальных дорог, где образовались большие сугробы, которые мешают движению. Призываем владельцев автомобилей парковать машины на время уборки в другом месте. Таким образом мы сможем осуществлять уборку быстрее и качественнее», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сегодня до обеда снег был вывезен с улиц Вилларди, Ао, Лооде и Вирмалисе, а также с территории рядом с детским садом на улице Инвалийди и участка улицы Херне от Магазини до Спортхолла.

Снег на магистральных улицах Таллинна чистят по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства партнеры города, которые убирают также большинство пешеходных и велосипедных дорожек, переходов и территорий у остановок. После очистки улицы начинается уборка сугробов и вывоз снега.

«Напоминаем, что хозяева недвижимости обязаны убирать с крыши домов снег и сосульки, а также чистить прилегающие к дому пешеходные дорожки от снега и льда», - добавила старейшина района Кесклинн.