Картина дня: коронавирус в Рийгикогу, суд над Навальным и очередной день коалиционных переговоров
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 января.
Сотрудники правоохранительных органов увели оппозиционера Алексея Навального с паспортного контроля в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления, произошедшего прошлым летом. Читать далее...
На этой неделе будет достигнута ясность в коалиционных переговорах. По всей видимости, дело дойдет и до распределения портфелей. Будет ли в новом правительстве русский министр? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире участник коалиционных переговоров, зампредседателя фракции Центристской партии Андрей Коробейник. Смотрите видео!
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2659 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 265, то есть 10% от общего количества. Читать далее...
Пока расположенные в Ида-Вирумаа и Харьюмаа спа-отели в целях борьбы с распространением коронавируса вынуждены держать двери закрытыми и считать убытки, расположившийся между двух уездов Ляэне-Вирумаа превратился в своего рода оазис. Читать далее...
Сегодня утром минимум у четырех депутатов фракции «Отечества» и у трех чиновников Рийгикогу был обнаружен коронавирус. Читать далее...
Более всего в ходе этих событий меня удивили русские центристы, точнее та скорость, с которой они возрадовались решению о коалиции с реформистами, пишет колумнист Валерий Сайковский.
Сегодня пятый день коалиционных переговоров. На этот раз обе партии заявили, что день будет более трудным, чем предыдущие. Обсуждать будут цифровое государство и образование. Читать далее...
По словам руководителя Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, опасения, что введенные в Ида-Вирумаа и Харьюмаа дополнительные ограничения повлияют на передвижение людей и поэтому вырастет число зараженных коронавирусом в Ляэне-Вирумаа, не соответствуют действительности. Читать далее...
В прошлом году Транспортный департамент в ходе гидрографической съемки морского дна обнаружил шесть новых затонувших судов. Читать далее...
Правительство на электронном заседании утвердило распоряжение, касающееся ограничений, действующих в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 18 января. C 18 января в помещениях можно будет в индивидуальном порядке заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, повышением квалификации, спортом и тренировками, также можно будет посещать музеи и выставки и заведения общепита. Контактное обучение в школах будет восстановлено с 25 января. Читать далее...
С выходом на рынок сети Lidl началась "гонка вооружений" за титул магазина с самой дешевой продуктовой корзиной: Prisma снижает цены на сотни товаров, и если также поступят и в Maxima, обещает еще большее падение цен. Читать далее...
Рост заработной платы в прошлом году замедлился, но все же зарплата выросла во всех профессиональных группах. Согласно исследованию рынка труда Агентства по исследованию зарплат и портала CVKeskus.ee, средний рост заработной платы составил 5,4%. Читать далее...
Следствие по возбужденному в ноябре полицией делу об использовании служебного автомобиля бывшей в то время министром образования Майлис Репс все еще ведется. Читать далее...
Число пациентов с COVID-19 в эстонских больницах стабилизировалось на уровне около 400 человек, но система здравоохранения на всякий случай готовится к неожиданному скачку госпитализации, к которому могут привести, в частности, мутации коронавируса. Читать далее...
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