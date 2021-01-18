Картина дня: коронавирус в Рийгикогу, суд над Навальным и очередной день коалиционных переговоров

Суд над Навальным проходит прямо в отделении полиции: на улице люди скандируют «Отпускай!»

Сотрудники правоохранительных органов увели оппозиционера Алексея Навального с паспортного контроля в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления, произошедшего прошлым летом. Читать далее...

Андрей Коробейник: не понимаю, как разрыв договора с «Единой Россией» мог бы помочь Навальному

На этой неделе будет достигнута ясность в коалиционных переговорах. По всей видимости, дело дойдет и до распределения портфелей. Будет ли в новом правительстве русский министр? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире участник коалиционных переговоров, зампредседателя фракции Центристской партии Андрей Коробейник. Смотрите видео!

За сутки в Эстонии прибавилось 265 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2659 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 265, то есть 10% от общего количества. Читать далее...

Жители регионов, где действуют ограничения, устремились на отдых в Раквере

Пока расположенные в Ида-Вирумаа и Харьюмаа спа-отели в целях борьбы с распространением коронавируса вынуждены держать двери закрытыми и считать убытки, расположившийся между двух уездов Ляэне-Вирумаа превратился в своего рода оазис. Читать далее...

Коронавирус в Рийгикогу: несколько депутатов сдали положительные тесты

Сегодня утром минимум у четырех депутатов фракции «Отечества» и у трех чиновников Рийгикогу был обнаружен коронавирус. Читать далее...

Никакой водки не хватит, чтобы понять русских центристов

Более всего в ходе этих событий меня удивили русские центристы, точнее та скорость, с которой они возрадовались решению о коалиции с реформистами, пишет колумнист Валерий Сайковский.

Фото 〉 «Предстоит трудный день»: на коалиционных переговорах приступают к обсуждению темы образования

Сегодня пятый день коалиционных переговоров. На этот раз обе партии заявили, что день будет более трудным, чем предыдущие. Обсуждать будут цифровое государство и образование. Читать далее...

Глава Идаского отделения Департамента здоровья: оснований для опасений нет

По словам руководителя Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, опасения, что введенные в Ида-Вирумаа и Харьюмаа дополнительные ограничения повлияют на передвижение людей и поэтому вырастет число зараженных коронавирусом в Ляэне-Вирумаа, не соответствуют действительности. Читать далее...

В Эстонии обнаружили шесть новых затонувших судов

В прошлом году Транспортный департамент в ходе гидрографической съемки морского дна обнаружил шесть новых затонувших судов. Читать далее...

С понедельника кафе и рестораны Харьюмаа и Ида-Вирумаа снова открыты для посетителей

Правительство на электронном заседании утвердило распоряжение, касающееся ограничений, действующих в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 18 января. C 18 января в помещениях можно будет в индивидуальном порядке заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, повышением квалификации, спортом и тренировками, также можно будет посещать музеи и выставки и заведения общепита. Контактное обучение в школах будет восстановлено с 25 января. Читать далее...

Борьба за клиентов: сети продуктовых магазинов готовы ввязаться в ценовую войну

С выходом на рынок сети Lidl началась "гонка вооружений" за титул магазина с самой дешевой продуктовой корзиной: Prisma снижает цены на сотни товаров, и если также поступят и в Maxima, обещает еще большее падение цен. Читать далее...

Несмотря на коронакризис зарплаты жителей Эстонии выросли

Рост заработной платы в прошлом году замедлился, но все же зарплата выросла во всех профессиональных группах. Согласно исследованию рынка труда Агентства по исследованию зарплат и портала CVKeskus.ee, средний рост заработной платы составил 5,4%. Читать далее...

Следствие по делу об использовании Репс служебного автомобиля продолжается

Следствие по возбужденному в ноябре полицией делу об использовании служебного автомобиля бывшей в то время министром образования Майлис Репс все еще ведется. Читать далее...

Больницы готовятся к возможному скачку госпитализации из-за мутаций коронавируса

Число пациентов с COVID-19 в эстонских больницах стабилизировалось на уровне около 400 человек, но система здравоохранения на всякий случай готовится к неожиданному скачку госпитализации, к которому могут привести, в частности, мутации коронавируса. Читать далее...