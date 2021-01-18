Картина дня: суд над Навальным, отравление метанолом и планы реформистов относительно образования

Сегодня пятый день коалиционных переговоров. На этот раз обе партии заявили, что день будет более трудным, чем предыдущие. Обсуждать будут цифровое государство и образование. Читать далее...

Глава Идаского отделения Департамента здоровья: оснований для опасений нет

По словам руководителя Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, опасения, что введенные в Ида-Вирумаа и Харьюмаа дополнительные ограничения повлияют на передвижение людей и поэтому вырастет число зараженных коронавирусом в Ляэне-Вирумаа, не соответствуют действительности. Читать далее...

В Эстонии обнаружили шесть новых затонувших судов

В прошлом году Транспортный департамент в ходе гидрографической съемки морского дна обнаружил шесть новых затонувших судов. Читать далее...

С понедельника кафе и рестораны Харьюмаа и Ида-Вирумаа снова открыты для посетителей

Правительство на электронном заседании утвердило распоряжение, касающееся ограничений, действующих в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 18 января. C 18 января в помещениях можно будет в индивидуальном порядке заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, повышением квалификации, спортом и тренировками, также можно будет посещать музеи и выставки и заведения общепита. Контактное обучение в школах будет восстановлено с 25 января. Читать далее...

Борьба за клиентов: сети продуктовых магазинов готовы ввязаться в ценовую войну

С выходом на рынок сети Lidl началась "гонка вооружений" за титул магазина с самой дешевой продуктовой корзиной: Prisma снижает цены на сотни товаров, и если также поступят и в Maxima, обещает еще большее падение цен. Читать далее...

Несмотря на коронакризис зарплаты жителей Эстонии выросли

Рост заработной платы в прошлом году замедлился, но все же зарплата выросла во всех профессиональных группах. Согласно исследованию рынка труда Агентства по исследованию зарплат и портала CVKeskus.ee, средний рост заработной платы составил 5,4%. Читать далее...

Следствие по делу об использовании Репс служебного автомобиля продолжается

Следствие по возбужденному в ноябре полицией делу об использовании служебного автомобиля бывшей в то время министром образования Майлис Репс все еще ведется. Читать далее...

Больницы готовятся к возможному скачку госпитализации из-за мутаций коронавируса

Число пациентов с COVID-19 в эстонских больницах стабилизировалось на уровне около 400 человек, но система здравоохранения на всякий случай готовится к неожиданному скачку госпитализации, к которому могут привести, в частности, мутации коронавируса. Читать далее...

Полиция задержала объявленного в розыск Роберта Похлака: список его прегрешений длинный и пестрый

В минувшую пятницу полиция в Вильяндиском уезде задержала известного в преступном мире Эстонии Роберта Похлака, ранее объявленного в розыск; задержанного взяли под стражу. Читать далее...

ФОТО 〉 На горнолыжном курорте сошла лавина: под снегом оказались люди, в том числе и дети

Лавина сошла на горнолыжную трассу в районе поселка Домбай в Карачаево-Черкесской Республике, в понедельник, 18 января. От 4 до 12 человек могут находиться под снегом, сообщает DW со ссылкой на пресс-службу МЧС России. По сведениям осведомленного собеседника агентства "Интерфакс", в их числе несколько детей. Читать далее...

В Вашингтоне из-за пожара в лагере для бездомных эвакуировали Капитолий

Очевидцы сообщили о дыме над Капитолием в день репетиции инаугурации Байдена. Пожар произошел в нескольких кварталах от парламентского комплекса. Он начался в лагере для бездомных. Читать далее...

Как незаконно пойманная рыба попадает из Чудского озера в ваш холодильник?

Ловить рыбу на Чудском, Псковском и Теплом озерах могут только те, у кого есть право на использование снастей. Рыбаков контролируют инспекторы Департамента окружающей среды. И тем не менее, рядом с официальным бизнесом есть черный рынок рыбы, которую незаконно ловят и тихо продают перекупщикам. Читать далее...