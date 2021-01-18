Вт, 19.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: суд над Навальным, отравление метанолом и планы реформистов относительно образования
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Картина дня: суд над Навальным, отравление метанолом и планы реформистов относительно образования

Сторонник Навальника у московского отделения полиции, где проходил суд. ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 января.

Суд над Навальным проходит прямо в отделении полиции: на улице люди скандируют «Отпускай!»

Сотрудники правоохранительных органов увели оппозиционера Алексея Навального с паспортного контроля в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления, произошедшего прошлым летом. Читать далее...

Андрей Коробейник: не понимаю, как разрыв договора с «Единой Россией» мог бы помочь Навальному

На этой неделе будет достигнута ясность в коалиционных переговорах. По всей видимости, дело дойдет и до распределения портфелей. Будет ли в новом правительстве русский министр? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире участник коалиционных переговоров, зампредседателя фракции Центристской партии Андрей Коробейник. Смотрите видео!

В одном доме в разных квартирах найдены трупы мужчин: полиция подозревает отравление

На выходных в квартирном доме в поселке Козе были найдены тела трех мужчин. Первые результаты экспертизы дают основание полагать, что причиной смерти стало отравление метанолом. Читать далее...

БЛОГ И ГАЛЕРЕЯ 〉 Партия реформ планирует шаг за шагом идти к образованию на эстонском языке

Сегодня Центристская партия и Партия реформ сегодня обсудили образование и дигитальное государство. В этот раз обе партии отметили, что этот день переговоров сложнее предыдущих. Читать далее...

Женское отделение хирургии PERH закрыто на карантин

В женском отделении хирургической клиники Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) у одной из пациенток выявлен коронавирус, в связи с этим отделение закрыто на карантин. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 265 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2659 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 265, то есть 10% от общего количества. Читать далее...

В Эстонии скончались двое вакцинированных, еще в 90 случаях у людей возникли побочные эффекты

За три недели вакциной Comirnaty от производителя Pfizer/Biontech в Эстонии привили 18 275 человек, из которых 66 уже получили две дозы. За это время Лекарственный департамент получил 87 сообщений о побочных эффектах от вакцины. Читать далее...

Жители регионов, где действуют ограничения, устремились на отдых в Раквере

Пока расположенные в Ида-Вирумаа и Харьюмаа спа-отели в целях борьбы с распространением коронавируса вынуждены держать двери закрытыми и считать убытки, расположившийся между двух уездов Ляэне-Вирумаа превратился в своего рода оазис. Читать далее...

Коронавирус в Рийгикогу: несколько депутатов сдали положительные тесты

Сегодня утром минимум у четырех депутатов фракции «Отечества» и у трех чиновников Рийгикогу был обнаружен коронавирус. Читать далее...

Никакой водки не хватит, чтобы понять русских центристов

Более всего в ходе этих событий меня удивили русские центристы, точнее та скорость, с которой они возрадовались решению о коалиции с реформистами, пишет колумнист Валерий Сайковский.

Фото 〉 «Предстоит трудный день»: на коалиционных переговорах приступают к обсуждению темы образования

Сегодня пятый день коалиционных переговоров. На этот раз обе партии заявили, что день будет более трудным, чем предыдущие. Обсуждать будут цифровое государство и образование. Читать далее...

Глава Идаского отделения Департамента здоровья: оснований для опасений нет

По словам руководителя Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, опасения, что введенные в Ида-Вирумаа и Харьюмаа дополнительные ограничения повлияют на передвижение людей и поэтому вырастет число зараженных коронавирусом в Ляэне-Вирумаа, не соответствуют действительности. Читать далее...

В Эстонии обнаружили шесть новых затонувших судов

В прошлом году Транспортный департамент в ходе гидрографической съемки морского дна обнаружил шесть новых затонувших судов. Читать далее...

С понедельника кафе и рестораны Харьюмаа и Ида-Вирумаа снова открыты для посетителей

Правительство на электронном заседании утвердило распоряжение, касающееся ограничений, действующих в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 18 января. C 18 января в помещениях можно будет в индивидуальном порядке заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, повышением квалификации, спортом и тренировками, также можно будет посещать музеи и выставки и заведения общепита. Контактное обучение в школах будет восстановлено с 25 января. Читать далее...

Борьба за клиентов: сети продуктовых магазинов готовы ввязаться в ценовую войну

С выходом на рынок сети Lidl началась "гонка вооружений" за титул магазина с самой дешевой продуктовой корзиной: Prisma снижает цены на сотни товаров, и если также поступят и в Maxima, обещает еще большее падение цен. Читать далее...

Несмотря на коронакризис зарплаты жителей Эстонии выросли

Рост заработной платы в прошлом году замедлился, но все же зарплата выросла во всех профессиональных группах. Согласно исследованию рынка труда Агентства по исследованию зарплат и портала CVKeskus.ee, средний рост заработной платы составил 5,4%. Читать далее...

Следствие по делу об использовании Репс служебного автомобиля продолжается

Следствие по возбужденному в ноябре полицией делу об использовании служебного автомобиля бывшей в то время министром образования Майлис Репс все еще ведется. Читать далее...

Больницы готовятся к возможному скачку госпитализации из-за мутаций коронавируса

Число пациентов с COVID-19 в эстонских больницах стабилизировалось на уровне около 400 человек, но система здравоохранения на всякий случай готовится к неожиданному скачку госпитализации, к которому могут привести, в частности, мутации коронавируса. Читать далее...

Полиция задержала объявленного в розыск Роберта Похлака: список его прегрешений длинный и пестрый

В минувшую пятницу полиция в Вильяндиском уезде задержала известного в преступном мире Эстонии Роберта Похлака, ранее объявленного в розыск; задержанного взяли под стражу. Читать далее...

ФОТО 〉 На горнолыжном курорте сошла лавина: под снегом оказались люди, в том числе и дети

Лавина сошла на горнолыжную трассу в районе поселка Домбай в Карачаево-Черкесской Республике, в понедельник, 18 января. От 4 до 12 человек могут находиться под снегом, сообщает DW со ссылкой на пресс-службу МЧС России. По сведениям осведомленного собеседника агентства "Интерфакс", в их числе несколько детей. Читать далее...

В Вашингтоне из-за пожара в лагере для бездомных эвакуировали Капитолий

Очевидцы сообщили о дыме над Капитолием в день репетиции инаугурации Байдена. Пожар произошел в нескольких кварталах от парламентского комплекса. Он начался в лагере для бездомных. Читать далее...

Как незаконно пойманная рыба попадает из Чудского озера в ваш холодильник?

Ловить рыбу на Чудском, Псковском и Теплом озерах могут только те, у кого есть право на использование снастей. Рыбаков контролируют инспекторы Департамента окружающей среды. И тем не менее, рядом с официальным бизнесом есть черный рынок рыбы, которую незаконно ловят и тихо продают перекупщикам. Читать далее...

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