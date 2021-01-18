Коронакризис спутал карты тройке лидеров на рынке фаст-фуда

Hesburger (84%) и McDonalds (82%) на протяжении десятилетий остаются самыми известными у нас брендами, а KFC и Burger King (32–34%) вышли на наш рынок значительно позднее. Сеть Subway, в прошлом году разделившая третье место, теперь опустилась на пятое (18%).

Самыми важными последствиями коронакризиса для отрасли стали появление на рынке новых брендов и изменения в поведении потребителей. Значительно вырос интерес потребителей к цифровым решениям, которые считают существенными для сектора быстрого питания 53% жителей Эстонии, что на 13% больше, чем год назад. Вторым сюрпризом 2020 года стала доставка еды на дом, которую сейчас считают важной 47% населения (на 14% больше, чем в прошлом году).

Изменение позиций населения также отражается на потребительском поведении: если раньше почти каждый второй заказывал еду у прилавка, то за год эта доля снизилась до трети, и одновременно возросла активность использования мобильных приложений (17%), drive-in (16%) и доставки (9% респондентов).

К концу 2020 года 29% жителей Эстонии заказывали доставку еды из ресторанов быстрого питания по крайней мере раз в месяц. Это на 12% больше, чем годом ранее.

Однако потребительские критерии выбора заведения быстрого питания не изменились: 91–92% респондентов считают первоочередным вкус и правильную кулинарную обработку блюд, около 80% – качество сырья и доступные цены.

При этом жители Эстонии выражают четкую поддержку экологической деятельности ресторанов быстрого питания: 89% респондентов считают, что действующие на рынке компании должны применять принципы ответственного производства и потребления, 58% считают важной переработку отходов.

По словам директора по развитию компании Hesburger Иевы Салмела, которая выступала заказчиком исследования, прошедший год был полон сюрпризов и поставил компанию перед рядом серьезных вызовов. Основным направлением работы стала организация функционирования сети ресторанов в условиях пандемии, с учетом безопасности сотрудников и клиентов. «Мы смогли быстро адаптироваться и, поскольку у нас было работающее мобильное приложение, многие клиенты сразу на него переключились», - подтвердила Салмела. Согласно опросу, половина жителей Эстонии в возрасте от 15 до 49 лет знает о существовании мобильного приложения Hesburger, и 75% из них пользовались приложением.

По словам руководителя Socio Uuringukeskus Олави Эйкла, подобные тенденции наблюдаются во всех государствах Балтийского региона: «2020 год заставил потребителей активно искать безопасные для здоровья альтернативы, такие как онлайн-заказ еды, доставка на дом и продукты, способные поддержать здоровье в период вспышки вирусных заболеваний. Эти перемены происходили не сразу, и тем не менее в равной степени наблюдаются в среде потребителей Эстонии, Латвии и Литвы».

В исследовании рассматривался ряд брендов быстрого питания: McDonalds, Hesburger, Circle K, R-kiosk, KFC, Burger King, Subway.