Президент Финляндии позвонит Путину с просьбой освободить Навального

В интервью газете Ниинистё заявил, что оснований для задержания нет, поскольку Россия разрешила Навальному поехать на лечение в Германию: «Президент России Вламидир Путин также сообщил мне по телефону в августе, что разрешает ему выезд. Его выпустили за границу с явного разрешения президента. Как это может быть нарушением в случае, когда он сам вернулся в Россию?»

Ниинистё заявил, что уже обратился к президенту Путину. «Запрос на звонок Путину сделан. Обычно проходит некоторое время, прежде чем звонок осуществится. Я собираюсь обсудить и этот вопрос в разговоре с Путиным», – сказал Ниинистё в интервью Helsingin Sanomat.

Ниинистё говорил с Путиным о Навальном в августе прошлого года. Вскоре после звонка Навального перевезли на лечение в Берлин.

Алексей Навальный в воскресенье вечером вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления ядом «Новичок».