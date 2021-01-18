Пн, 18.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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Президент Финляндии позвонит Путину с просьбой освободить Навального

Президент Финляндии Саули Ниинистё. ФОТО: Roni Rekomaa / AFP / Scanpix

По мнению президента Саули Ниинистё, лидера российской оппозиции Алексея Навального нужно немедленно освободить, поскольку оснований для его задержания нет, передает Yle со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

В интервью газете Ниинистё заявил, что оснований для задержания нет, поскольку Россия разрешила Навальному поехать на лечение в Германию: «Президент России Вламидир Путин также сообщил мне по телефону в августе, что разрешает ему выезд. Его выпустили за границу с явного разрешения президента. Как это может быть нарушением в случае, когда он сам вернулся в Россию?»

Ниинистё заявил, что уже обратился к президенту Путину. «Запрос на звонок Путину сделан. Обычно проходит некоторое время, прежде чем звонок осуществится. Я собираюсь обсудить и этот вопрос в разговоре с Путиным», – сказал Ниинистё в интервью Helsingin Sanomat.

Ниинистё говорил с Путиным о Навальном в августе прошлого года. Вскоре после звонка Навального перевезли на лечение в Берлин.

Алексей Навальный в воскресенье вечером вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления ядом «Новичок».

Навального задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Оппозиционера обвиняют в нарушениях испытательного срока, связанного с вынесенным ему в 2014 году приговором по делу «Ив Роше». Сообщается, что Навальный находится под стражей до решения суда.

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