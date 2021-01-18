Разворошенный «муравейник» обойдется государству в миллионы евро

Из ответа специалиста по связям с общественностью Маттиаса Йыэсаара выяснилось, что речь идет о возмещении ущерба, поскольку несмотря на то, что суд не разрешил отменить решение о пособии, выделенные средства можно использовать лишь для реализации того проекта, для которого ходатайствовали о пособии. Но это больше невозможно, поскольку AS Hoolekandeteenused уже самостоятельно реорганизует приют Выйзику, на новое пособие. Решение суда станет известным 18 февраля.

«Если через суд мы получим компенсацию, я не положу ее в карман и не поеду пропивать на Багамы, а вложу ее в развитие опеки», - пообещал Сипельгас.

Приятель Сипельгаса как новый Остап Бендер

Председатель правления Ehitaja Pinnatöötluse OÜ Аке Андрессоо (в центре) передает ключи от комнат в новом доме владельцу Южно-Эстонского центра опеки Вамбола Сипельгасу (справа). Слева завотделением попечения центра опеки Соя Сипельгас. ФОТО: Heino Käos

Находящийся под судом вместе с Сипельгасом Аке Андрессоо перечислил деньги Mace Ehitus OÜ по доверенности своего сына, Эриха Андрессоо. Владелец фирмы - Pinnasetööde OÜ, членом правления которого является Аке Андрессоо. С 2015 года Pinnasetööde OÜ принадлежит фирме Andreken OÜ, не имеющей ни оборота, ни недвижимости. Ее владельцем является колоритный адвокат Арманд Рейнмаа, которого обвиняют в отмывании денег и пособничестве в присвоении.

На Mace Ehitus висит множество долговых требований. Гражданская коллегия Таллиннского окружного суда в 2019 году обязала Mace Ehitus OÜ и Аке Андрессоо уплатить 57 239,39 евро в пользу AS Finora Capital. Последняя, по сути, выдала Mace Ehitus кредит, за счет которого Южно-Эстонский центр опеки в итоге уплатил свою долю финансирования в проекте.

По словам Finora Capital, долг до сих пор не уплачен. Из решения суда следует, что Аке Андрессоо пытался ускользнуть от требования, заявляя, например, что требуемая сумма уже уплачена, что он хотел спасти фирму сына, заключал договоры в безвыходной ситуации и т.д. В это время Mace Ehitus барахталась в долгах. В начале 2018 года Эрих Андрессоо забаррикадировался в помещении приюта Вастселийна в Вырумаа, поскольку волость Выру не хотела платить свыше 120 000 евро за работы, которых не заказывала, а Mace Ehitus была должна субподрядчикам и, поскольку волость выиграла в тяжбе, долги так и остались неуплаченными.

В прошлом году VMT Ehitu пыталась потребовать банкротства Аке Андрессоо. 15 октября 2020 года Тартуский уездный суд решил не удовлетворять требование. Mace Ehitus OÜ осталась должна 66 000 евро за строительство приюта Пыльтсамаа. Суд решил, что спор необходимо разрешить вне рамок банкротного производства, поскольку выяснилось, что Аке Андрессоо на момент продления срока уплаты больше не являлся доверенным представителем Mace Ehitus OÜ.

6 апреля 2015 года Таллиннский окружной суд признал виновными в групповом мошенничестве и выманивании денег в особо крупном размере группу, в которую входил и Аке Андрессоо. Суд приговорил его к полугоду лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Схема состояла в получении фиктивных счетов от подставных фирм и перечислении денег на их счета, а затем подаче деклараций об обороте с ложными сведениями, в связи с чем государство недополучило в виде налогов 870 071,45 евро.

В последний раз имя Аке Андрессоо попадалось на глаза общественности в связи с тем, что возглавляемая им MTÜ Hellenurme Jahiselts получила от Рийгикогу 5000 евро крышевых денег на ремонт несуществующих помещений.

Получить комментарии у самого Аке Андрессоо Postimees не удалось.