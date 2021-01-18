Разворошенный «муравейник» обойдется государству в миллионы евро

Сипельгас: государству уже нанесен ущерб в 1,5 млн
Возмещение убытков потянет еще на 6,7 млн
Прокурор обещает новые доказательства вины
Прокуратура отправит под суд Южно-эстонский центр опеки и его владельца Вамбола Сипельгаса (EKRE), вменяя ему в вину выманивание свыше полумиллиона евро пособия с помощью знакомого бизнесмена. Как утверждает сам Сипельгас, издевательство над ним обошлось государству в несколько раз больше, и курьезным образом это является правдой, пишет Postimees.
По итогам следствия, длившегося более трех лет, прокуратура обвиняет фигурантов в выманивании 563 438,30 евро с помощью завышения стоимости строительства приютов и предъявления фиктивной доли самофинансирования Южно-эстонского центра опеки. Согласно обвинению, приюты собирались построить только на пособия. Таким образом, с точки зрения прокуратуры, это преступление называется мошенничеством со льготами, т.е. получением льготы мошенническим путем. Суд начнется 8 февраля.
«Это абсолютно беспочвенное обвинение, мы построили бы дешевле (рыночной цены – прим. автора), и доля самофинансирования была бы еще больше, чем предусмотрено!» - возражает Сипельгас, который, в свою очередь, подал в суд на Государственный центр опорных услуг (RTK), потребовав возместить нанесенный ущерб.
«Все мои проекты стоят, предварительные работы по строительству приютов вылетают в трубу! – возмущен Сипельгас. – Самоуправления отзывают разрешения на застройку, сроки истекают! Ни один банк не впускает меня! Невосполнимый ущерб нанесен предприятию, и фирме, и моей личной репутации! 63 года вся Эстония знала Сипельгаса как честного человека, а теперь я уголовник!»
Сипельгас подсчитал, что охота на ведьм в отношении него уже обошлась эстонскому государству минимум в 1,5 миллиона евро. Если же он выиграет судебный процесс к этому, очевидно, прибавится солидная компенсация ущерба.
Приемы старых камрадов показались сомнительными
Почему вообще Вамбола Сипельгас оказался в поле зрения прокуратуры? Минфин в 2016 году решил поддержать реорганизационный проект дома Выйзику в Йыгевамаа – Южно-эстонский центр опеки должен был построить тридцатиместные дома для 240 человек с особыми психическими потребностями в Козе, Тюри, Антсла, Вериора и Рахинге и еще в трех населенных пунктах. Из Европейского фонда регионального развития были выделены 6,4 млн проектного пособия, доля самофинансирования Южно-эстонского центра опеки должна была составить 2,2 млн евро.
Южно-эстонский центр опеки объявил тендер на составление основных проектов и работы на площадке в приютах Козе и Рахинге. Согласно обвинению, в это самое время старый приятель Сипельгаса Аке Андрессоо в это время действовал и в качестве заказчика тендера, советника по строительству центра, и в качестве одного из поставщиков, будучи подлинным руководителем Mace Ehitus OÜ и составителем предложения.
Согласно обвинению, Андрессоо, будучи строительным консультантом, знал условия тендера и на их основе стал планировать и заключать с подрядчиками договоры еще до объявления тендера.
Его-то и выиграла Mace Ehitus OÜ (второй участник конкурса, AS Eviko, был сочтен не отвечающим условиям тендера). Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что еще одна фирма, Jaagor Grupp OÜ, не стала подавать заявку из-за ограничивающих условий, прежде всего из-за крайне коротких сроков. Обвинение полагает, что Сипельгас и Андрессоо договорились, что в договор о тендере будет вписана завышенная стоимость, а в действительности Mace Ehitus OÜ осуществит работы за меньшую сумму. По мнению прокуратуры, последний собирался задним числом и тайком вернуть разницу в стоимости Южно-Эстонскому центру опеки.
Сипельгаса обвиняют в сговоре с Андрессоо в представлении ложных данных Минфину в интересах Южно-Эстонского центра опеки относительно стоимости работ и уплаты требуемой доли самофинансирования в 26%. Сипельгас предъявил квитанции об оплате Mace Ehitus OÜ якобы на деньги центра опеки. Согласно обвинению, он не стал вносить долю самофинансирования (197 976,38 евро).
Южно-Эстонский центр опеки подал четыре ходатайства о выплате на общую сумму 646 018,58 евро. Согласно подсчетам прокуратуры, эта сумма превышала подлинную стоимость минимум на 206 000 евро. До вмешательства прокуратуры Минфин успел перевести Южно-Эстонскому центру опеки 563 438,30 евро.
Сипельгас отрицает вину и цитирует Мерфи
Вамбола Сипельгас отрицает мошенничество с самого начала, но на время следствия ушел с поста исполнительного директора Южно-Эстонского центра опеки. Руководителем стал Юло Тулик (Центристская партия).
«На миллион мы успели построить, потом начали обвинять в каких-то несуществующих преступлениях! – жалуется Сипельгас. – Это было моим самым большим требованием, чтобы тендер был проведен до последнего слога по закону, чтобы даже нечаянно нельзя было ошибиться, не говоря об умышленном преступлении. Я взял самого дорогого в Эстонии организатора тендера, но все равно вышло, как вышло. Как гласит закон Мерфи: все, что может пойти не так, пойдет не так, в том числе то, что не может пойти не так!»
Когда разразился скандал, он утверждал, что все подозрения касаются сделок, связанных с уплатой доли самофинансирования по проекту Выйзику в размере 100 000 евро. Теперь он сказал Postimees: «Если лейтенант полиции действительно считает, что мы с Аке Андрессоо совершили мошенничество в размере 190 000 евро, ну черт, можно было депонировать эти 190 000 евро! Если спустя годы суды сочтут, что мы виновны, отобрать эти деньги, а если невиновны – вернуть их! А не наносить такой ущерб фирме и эстонскому государству».
Для наглядности Сипельгас поясняет: «Если бы нам дали развиваться, сегодня Южно-Эстонский центр опеки выплатил бы уже 2 миллиона налогов. Мы предлагали бы работу 560 людям и 1600 койко-мест. Сейчас мы платим свыше миллиона налогов в год, предлагаем работу приблизительно тремстам лицам и услугу - примерно восьмистам».
Государство потеряло миллионы и годы
«Чиновники почему-то не учли общественный интерес, которому наносит ущерб приостановка платежей. А именно, это решение делает невозможным доведение проекта Выйзику до конца, поскольку у центра опеки нет для этого собственных финансовых возможностей», - предупредил Сипельгас, когда выплата пособий была приостановлена из-за подозрений. 10 мая 2018 года Минфин и вовсе решил отменить решение о пособии. В связи с этим Южно-Эстонский центр опеки подал в суд на RTK и в 2019 году выиграл в Таллиннском окружном суде. RTK должен был оплатить почти 13 000 евро судебных издержек центра опеки плюс свои собственные издержки.
«Проект, конечно, вылетел в трубу, время ушло и государство организовало места, предназначенные для Выйзику, в другом месте», - констатировал Сипельгас.
RTK выделил из Европейского фонда регионального развития новое пособие, 6,375 млн евро на управляющему приютом Выйзику AS Hoolekandeteenused. Эстонское государство привлекло в качестве совместного финансирования 1,125 млн. На эти деньги современные жилищные условия получили 150 клиентов. По проекту Сипельгаса, на те же деньги получили бы место жительства 240 человек, причем государство вообще не должно было бы вкладываться.
Строительство тянется уже четыре года. «Реорганизация Выйзику, которая два года топталась на месте, сдвинулась с места в конце 2020 года, - пояснил директор по недвижимости AS Hoolekandeteenused Карл Мянд. – Решение о финансировании придавало уверенности, что теперь мы сами сможем довести проект до конца. Основными пострадавшими стали наши клиенты, которые по первоначальному плану должны были разместиться в новых домах к концу 2018 года. У нас параллельно создаются 15 новых отделений, последние дома – Выйзику и Сымера должны быть закрыты к концу 2022 года».
Истина выяснится в суде
«В глубине души я знаю, что я не преступник, - сказал Вамбола Сипельгас Postimees. – Этот пакет – 20-страничная тетрадь подозрений – идентична тому, что анализируют суды. Таллиннский окружной суд принял решение, основываясь на тех же документах, и не нашел в деятельности предприятия никакого мошенничества», - сказал он, сославшись на решение суда, согласно которому RTK не должен был отменять решение о выделении пособия.
В этом решении суть обвинения в отношении Сипельгаса и Андрессоо раскрывается более точно. Прежде всего, по оценке прокуратуры, маржа подконтрольных Андрессоо предприятий необычно высока. Согласно обвинению прокуратуры. Южно-Эстонский центр опеки перевел 761 447,64 евро Mace Ehitus OÜ, из них по документам не были истрачены 376 915,07 евро. Андрессоо перечислил по фиктивным сделкам 206 000 евро фирме Сипельгаса OÜ Vevasi, а тот в свою очередь перевел 193 372642 евро дальше Южно-Эстонскому центру опеки. Без последнего перевода, по оценке прокуратуры, у центра опеки не было бы денег на уплату доли самофинансирования.
Таллиннский окружной суд согласился лишь с одним пунктом обвинения, т.е. с тем, что в тендере Mace Ehitus OÜ подыграли. В то же время суд счел, что цена строительства была на уровне рыночной или даже ниже. Учитывая все документы, авторы схемы должны были начать подготовку мошенничества еще в 2015 году. «Окружной суд не считает вероятным, что подготовку мошенничества начали более двух лет назад, когда было подано ходатайство о пособии, не зная, смогут ли они выиграть тендер и вообще получить пособие», – значится в решении суда. «Уголовное обвинение базируется на багаже других обвинений, - прокомментировала прокурор Кюлли Сакс. – Прокуратура проанализировала приведенные в решениях административного суда нюансы. Мы представим свои доказательства и представление о связях между ними в зале суда, истина выяснится там».
Таллиннский административный суд рассматривал в среду новую жалобу Южно-Эстонского центра опеки: центр требует от RTK возмещения ущерба согласно трем ходатайствам в размере 167 130,18 евро и возмещения непосредственного материального ущерба и недополученный доход около 6,5 млн евро.
Из ответа специалиста по связям с общественностью Маттиаса Йыэсаара выяснилось, что речь идет о возмещении ущерба, поскольку несмотря на то, что суд не разрешил отменить решение о пособии, выделенные средства можно использовать лишь для реализации того проекта, для которого ходатайствовали о пособии. Но это больше невозможно, поскольку AS Hoolekandeteenused уже самостоятельно реорганизует приют Выйзику, на новое пособие. Решение суда станет известным 18 февраля.
«Если через суд мы получим компенсацию, я не положу ее в карман и не поеду пропивать на Багамы, а вложу ее в развитие опеки», - пообещал Сипельгас.
Приятель Сипельгаса как новый Остап Бендер
Находящийся под судом вместе с Сипельгасом Аке Андрессоо перечислил деньги Mace Ehitus OÜ по доверенности своего сына, Эриха Андрессоо. Владелец фирмы - Pinnasetööde OÜ, членом правления которого является Аке Андрессоо. С 2015 года Pinnasetööde OÜ принадлежит фирме Andreken OÜ, не имеющей ни оборота, ни недвижимости. Ее владельцем является колоритный адвокат Арманд Рейнмаа, которого обвиняют в отмывании денег и пособничестве в присвоении.
На Mace Ehitus висит множество долговых требований. Гражданская коллегия Таллиннского окружного суда в 2019 году обязала Mace Ehitus OÜ и Аке Андрессоо уплатить 57 239,39 евро в пользу AS Finora Capital. Последняя, по сути, выдала Mace Ehitus кредит, за счет которого Южно-Эстонский центр опеки в итоге уплатил свою долю финансирования в проекте.
По словам Finora Capital, долг до сих пор не уплачен. Из решения суда следует, что Аке Андрессоо пытался ускользнуть от требования, заявляя, например, что требуемая сумма уже уплачена, что он хотел спасти фирму сына, заключал договоры в безвыходной ситуации и т.д. В это время Mace Ehitus барахталась в долгах. В начале 2018 года Эрих Андрессоо забаррикадировался в помещении приюта Вастселийна в Вырумаа, поскольку волость Выру не хотела платить свыше 120 000 евро за работы, которых не заказывала, а Mace Ehitus была должна субподрядчикам и, поскольку волость выиграла в тяжбе, долги так и остались неуплаченными.
В прошлом году VMT Ehitu пыталась потребовать банкротства Аке Андрессоо. 15 октября 2020 года Тартуский уездный суд решил не удовлетворять требование. Mace Ehitus OÜ осталась должна 66 000 евро за строительство приюта Пыльтсамаа. Суд решил, что спор необходимо разрешить вне рамок банкротного производства, поскольку выяснилось, что Аке Андрессоо на момент продления срока уплаты больше не являлся доверенным представителем Mace Ehitus OÜ.
6 апреля 2015 года Таллиннский окружной суд признал виновными в групповом мошенничестве и выманивании денег в особо крупном размере группу, в которую входил и Аке Андрессоо. Суд приговорил его к полугоду лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.
Схема состояла в получении фиктивных счетов от подставных фирм и перечислении денег на их счета, а затем подаче деклараций об обороте с ложными сведениями, в связи с чем государство недополучило в виде налогов 870 071,45 евро.
В последний раз имя Аке Андрессоо попадалось на глаза общественности в связи с тем, что возглавляемая им MTÜ Hellenurme Jahiselts получила от Рийгикогу 5000 евро крышевых денег на ремонт несуществующих помещений.
Получить комментарии у самого Аке Андрессоо Postimees не удалось.
Приюты Южно-Эстонского центра опеки
Дом Хелленурме в волости Эльва Тартуского уезда
Дом Каркси в волости Мульги Вильяндиского уезда
Дом Козе в волости Козе Харьюского уезда
Дом Сангасте в волости Отепя Валгаского уезда
Дом Пыльтсамаа в городе Пыльтсамаа Йыгеваского уезда