Пн, 18.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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В Англии почти треть переболевших Covid-19 возвращаются в больницы с обострением

Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh

В Англии 29,4% тех, кто переболел COVID-19 в больнице, в течение в среднем 140 суток после выздоровления возвращались в стационар с обострением других заболеваний, а 12,3% из них умерли. 

Ученые изучили 47 780 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией в период с января по август 2020 года. Средний возраст выборки составил 65 лет. Оказалось, что у переболевших чаще возникали респираторные проблемы, сердечно-сосудистые болезни и обострялся диабет, передает "Интерфакс" со ссылкой на Sky News и исследование Национальной статистической службы, Университетского колледжа Лондона и Лестерского университета

В частности, у 14 140 выписанных после COVID-19 проявились респираторные заболевания, причем, у 6 085 человек из этой группы таких болезней раньше не было.

Повторно в больницу чаще попадали пожилые люди, а также представители этнических меньшинств и люди африканского или азиатского происхождения.

Переболевших сравнили с аналогичной выборкой не болевших COVID-19 людей, с такими же пропорциями по хроническим заболеваниям и демографическим характеристикам. Оказалось, что переболевшие попадали в больницу в этот период в 3,5 раза чаще и умирали в 7,7 раза чаще чем те, кто не болел.

Исследование также показало, что риски возникновения тяжелых осложнений после COVID-19 выше у мужчин, у жителей неблагополучных районов, а также у лиц старше 50 лет, страдающих лишним весом и у бывших курильщиков.

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