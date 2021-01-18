В Англии почти треть переболевших Covid-19 возвращаются в больницы с обострением

Ученые изучили 47 780 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией в период с января по август 2020 года. Средний возраст выборки составил 65 лет. Оказалось, что у переболевших чаще возникали респираторные проблемы, сердечно-сосудистые болезни и обострялся диабет, передает "Интерфакс" со ссылкой на Sky News и исследование Национальной статистической службы, Университетского колледжа Лондона и Лестерского университета

В частности, у 14 140 выписанных после COVID-19 проявились респираторные заболевания, причем, у 6 085 человек из этой группы таких болезней раньше не было.

Повторно в больницу чаще попадали пожилые люди, а также представители этнических меньшинств и люди африканского или азиатского происхождения.

Переболевших сравнили с аналогичной выборкой не болевших COVID-19 людей, с такими же пропорциями по хроническим заболеваниям и демографическим характеристикам. Оказалось, что переболевшие попадали в больницу в этот период в 3,5 раза чаще и умирали в 7,7 раза чаще чем те, кто не болел.