Полиция задержала объявленного в розыск Роберта Похлака: список его прегрешений длинный и пестрый

В Департаменте полиции и погранохраны отметили, что задержание 57-летнего Роберта Похлака произошло на шоссе Вильянди-Таллинн. Тартуский уездный суд подписал постановление об аресте Похлака в связи с тем, что в сентябре прошлого года он уклонился от назначенного ему ранее судебного наказания и не явился к чиновнику службы уголовного надзора.

В субботу Похлака доставили в суд, который посчитал обоснованным примененную по отношению к нему меру пресечения.

В апреле 2017 года Вируский уездный суд досрочно освободил Похлака из тюрьмы, в которой он с 28 марта 2010 года отбывал наказание сроком 8 лет, три месяца и три дня. Его наказание должно было завершиться 1 июля 2018 года.

В апреле 2020 года скорая помощь и полиция получили вызов в деревню Вана-Йыгева в Йыгевамаа, где в поножовщине пострадали два человека. Одному из них, 24-летнему мужчине, медики оказали первую помощь на месте, второй мужчина на момент прибытия медиков и полиции покинул место происшествия.

Полиция выяснила, что в ходе потасовки нож пустил в ход член знаменитой в 90-х годах преступной группировки Птицефабрики, 56-лений Роберт Похлак, который скрылся от полиции.

По предварительным данным, Похлак явился в Вана-Йыгева требовать деньги у знакомого. В ходе выяснения отношений он пустил в ход нож, а затем в драку вмешался 24-летний мужчина, который стал защищать человека, на которого было совершено нападение. В потасовке получили ножевые ранения и 24-летний мужчина, и сам Похлак.

Последний обратился после произошедшего в Клинику Тартуского университета, однако успел уйти оттуда до прибытия полиции. В воскресенье с Похлаком была 34-летняя женщина, которую подозревают в соучастии в преступлении.

Помощник прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарья-Лийза Кыйв пояснила, что полиция начала собирать доказательства лишь после произошедшего. «Поскольку Похлак в тот момент не был заключенным, никто не мог помешать ему покинуть больницу», - добавила Кыйв.

Список прегрешений Похлака длинный и пестрый

Внимания в СМИ больше всего удостоился взрыв бомбы неподалеку от билетной кассы Estonian Ait на площади Вабадузе в Таллинне 26 августа 1993 года. Взрыв был слышен по всему городу и вызвал серьезные разрушения здания, пострадали четыре человека: члены Пермской преступной группировки Александер Сийрак и Сергей Почивалов, на которых и было совершено покушение, и двое случайных прохожих.

В апреле прошлого года Похлак не в первый раз сбежал из больницы. В сентябре 1993 года, после взрыва на Вабадузе, он совершил в Таллинне аварию. Тогда следствие еще не сумело установить его причастность к взрыву, однако после аварии в его автомобиле было найдено огнестрельное оружие, которое давало возможность его задержать.

В той аварии Похлак пострадал так серьезно, что на несколько дней впал в кому. В больнице его охраняли работники тюрьмы, однако он умудрился скрыться.

После восстановления независимости Похлак сидел в тюрьме больше, чем находился на воле. В 1996 году он был осужден за пособничество убийству, за этим последовало обвинение в организации взрыва, за которое он получил десять лет лишения свободы. После отбывания наказания он пробыл на воле два года, но вновь был задержан в качестве подозреваемого в угрозе убийством, вымогательстве и нанесении телесных повреждений. В 2011 году Похлак был приговорен за это к семи годам лишения свободы.

В 2017 году Похлак освободился из тюрьмы досрочно и смог пробыть на свободе всего два года: в апреле прошлого года он вновь был задержан и в сентябре вновь осужден за насильственные преступления.