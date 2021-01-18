В Эстонии скончались двое вакцинированных, еще в 90 случаях у людей возникли побочные эффекты

В трех письмах в Лекарственный департамент описывается стрессовая реакция, возникшая через 10-40 минут после вакцинации. Также речь шла об ощущении жара, потоотделении, нарушениях чувствительности, треморе, нарушении равновесия, повышении аппетита, головокружении. В одном случае человек нуждался в лечении. Все побочные эффекты прошли.

Расстройства чувствительности лица (онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд) описали в шести случаях. Симптомы исчезли через несколько дней без лечения.

Потеря чувствительности к вкусам (к горькому, сладкому или полная потеря вкуса) имела место дважды. Местные побочные эффекты включали в себя боль в месте укола, отек, покраснение, боль в руке и ее онемение.

Из несерьезных системных реакций — головная боль, головокружение, плохое самочувствие, слабость, бессилие, сонливость, тошнота, температура, озноб, жар, боль в мышцах, боль в суставах, боль в спине, чувствительность в пояснице, отек и боль в лимфатических узлах, боль в горле, насморк, реактивация герпеса, учащенное сердцебиение, тяжесть в груди. Все люди пришли в себя за пару дней, сейчас с ними все в порядке.

По данным Лекарственного департамента, все вакцины могут вызывать легкие местные реакции и общие симптомы (головная боль, температура, усталость). При необходимости эти реакции можно облегчить обезболивающим или холодным компрессом. При температуре и слабости нужно отдыхать. Как правило, недомогания проходят за пару дней.

На прошлой неделе в Эстонии стали вакцинировать пожилых людей из домов попечения

В Лекарственный департамент отправили два письма, в которых у пожилых описывалось плохое самочувствие и слабость. В одном случае у пациента появилась температура, и из-за ухудшения общего самочувствия его госпитализировали. Также Лекарственному департаменту известно о двух случаях смерти вакцинированных пожилых людей (85 и 91 год). Побочных эффектов после вакцинации у них не возникло (в том числе температуры и рвоты) и, по оценке врачей, в этих двух случаях связи с вакциной нет.

Почтенный возраст не является противопоказанием к вакцинации. С учетом возраста госпитализированных можно наблюдать, что коронавирус в первую очередь поражает пожилых людей, поэтому в исследования вакцины также включались люди с хроническими заболеваниями старше 65 лет.

Обычные побочные эффекты (температура, тошнота и рвота) могут ухудшить состояние доживающих последние дни людей с синдромом старческой астении и плохим общим самочувствием и в случае тяжело больных стариков ускорить наступление смерти.