Суд примет решение по жалобе Айвара Мяэ в феврале

Представляющий Мяэ присяжный адвокат Пауль Керес сказал на суде в понедельник, что показания свидетелей против Мяэ не являются достоверными, и попросил удовлетворить жалобу.

Суд примет решение по жалобе Мяэ 17 февраля.

21 октября прошлого года полиция приняла решение по делу о проступке в отношении Мяэ. В ходе расследования подтвердила факт сексуальных домогательств и в качестве наказания был назначен штраф, сообщила пресс-секретарь PPA Марианне Убалехт.

В конце июня ряд сотрудниц Estonia выступил с заявлением, что Мяэ унижал и домогался до них. В конце августа Мяэ подал заявление об отставке, которое совет национальной оперы удовлетворил.

Представляющий Мяэ присяжный адвокат Пауль Керес заявил тогда, что решение по делу о проступке будет обжаловано, поскольку сексуальных домогательств не было. «Того инцидента, за который наказали Айвара Мяэ, не происходило. Он в то время был в совершенно другом месте. Это у них вышло неудачно», - сказал он.