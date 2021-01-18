Пн, 18.01.2021
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Юрген Лиги
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  • В одном доме в разных квартирах найдены трупы мужчин: полиция подозревает отравление
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В одном доме в разных квартирах найдены трупы мужчин: полиция подозревает отравление

Полицейская лента. ФОТО: Margus Ansu

На выходных в квартирном доме в поселке Козе были найдены тела трех мужчин. Первые результаты экспертизы дают основание полагать, что причиной смерти стало отравление метанолом.

15 января в поселке Козе в доме на улице Харидузе в разных квартирах были найдены тела 59-летнего и 70-летнего мужчин, а 16 января в еще одной квартире того же дома найдено тело 53-летнего мужчины. Погибшие были знакомы и первоначальные результаты экспертизы дают основание полагать, что причиной смерти мужчин стало отравление метанолом.

"Употребление веществ неизвестного происхождения может закончиться трагедией. Алкоголь ли это или наркотики, никогда не надо употреблять вещества, в происхождении которых нельзя быть уверенным", - сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

Для выяснения обстоятельств происшествия начато уголовное производство.

Полиция просит всех, у кого есть информация о нелегальном алкоголе в Козе или других местах Эстонии, позвонить на номер 112.

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