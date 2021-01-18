В одном доме в разных квартирах найдены трупы мужчин: полиция подозревает отравление

15 января в поселке Козе в доме на улице Харидузе в разных квартирах были найдены тела 59-летнего и 70-летнего мужчин, а 16 января в еще одной квартире того же дома найдено тело 53-летнего мужчины. Погибшие были знакомы и первоначальные результаты экспертизы дают основание полагать, что причиной смерти мужчин стало отравление метанолом.

"Употребление веществ неизвестного происхождения может закончиться трагедией. Алкоголь ли это или наркотики, никогда не надо употреблять вещества, в происхождении которых нельзя быть уверенным", - сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

Для выяснения обстоятельств происшествия начато уголовное производство.