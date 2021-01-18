Пн, 18.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Фото ⟩ На горнолыжном курорте сошла лавина: под снегом оказались люди, в том числе и дети

Место схода лавины. ФОТО: Department of Civil Defense/KCR Emergencies Department/TASS

Лавина сошла на горнолыжную трассу в районе поселка Домбай в Карачаево-Черкесской Республике, в понедельник, 18 января. От 4 до 12 человек могут находиться под снегом, сообщает DW со ссылкой на пресс-службу МЧС России. По сведениям осведомленного собеседника агентства "Интерфакс", в их числе несколько детей.

На месте работают спасатели. "Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе", - отметили в МЧС РФ.

ФОТО: Department of Civil Defense/KCR Emergencies Department/TASS

Позднее специалисты обнаружили живой одну женщину, она находится в состоянии средней тяжести, с ней работают врачи, добавил собеседник "Интерфакса".

Шесть человек смогли самостоятельно выбраться из-под снежных завалов после схода лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Самостоятельно выбрались люди, которые были по краю лавины и у каких-либо строений. По предварительной информации, за медицинской помощью никто из них не обращался", - сказал собеседник агентства. В настоящее время на месте продолжаются поиски людей, которые могли остаться под снегом.

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