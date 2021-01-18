Фото ⟩ На горнолыжном курорте сошла лавина: под снегом оказались люди, в том числе и дети

Шесть человек смогли самостоятельно выбраться из-под снежных завалов после схода лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Самостоятельно выбрались люди, которые были по краю лавины и у каких-либо строений. По предварительной информации, за медицинской помощью никто из них не обращался", - сказал собеседник агентства. В настоящее время на месте продолжаются поиски людей, которые могли остаться под снегом.