В Госдуме поддержали идею использования «Катюши» в качестве спортивного гимна РФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за государственной поддержки допинговых манипуляций недавно запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под государственным флагом и гимном до декабря 2022 года. В связи с этим комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать в ближайшие два года вместо гимна военную песню « Катюша ».

«Поддерживаю выбор спортсменов, которые предложили Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна песню "Катюша". Это поистине народная песня, песня надежды. Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией. Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все», - цитирует Пайкина ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Она перестала принадлежать авторам - Михаилу Исаковскому и Матвею Блантеру, "Катюша" - народное достояние, и, кстати, Матвей Блантер - автор знаменитого "Футбольного марша", который звучит на стадионах страны уже 80 лет. Мелодия "Катюши" уже давно стала неофициальным гимном страны. Не случайно в годы войны новейшее зенитное оружие, наводившее ужас на врага, бойцы назвали "Катюшей". Не случайно, встречая русских во всем мире, хозяева приветствуют их легендарной "Катюшей"», - добавил он.

Также Пайкин выразил уверенность, что «Катюша» не раз прозвучит на Олимпийских играх в честь славных российских спортсменов: «Для нас это песня победы, верности своему долгу. Это часть нашей национальной культуры, песня, объединяющая поколения и континенты».