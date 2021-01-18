Капитолий США эвакуируют из-за угрозы безопасности

Капитолий США эвакуируют из-за угрозы безопасностиДополнено
Людей в западной части комплекса Капитолия в столице США эвакуируют, сообщает 18 января в Twitter корреспондент NBC News Фрэнк Торп.
Людей в западной части комплекса Капитолия в столице США эвакуируют, сообщает 18 января в Twitter корреспондент NBC News Фрэнк Торп.
«Все здания в пределах парламентского комплекса: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если находитесь снаружи, ищите укрытие», — передает он объявление полиции Капитолия, пишет fontanka.
BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY— Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021
Как уточняет Bloomberg со ссылкой на AP, в это время проходила репетиция инаугурации президента. Участников репетиции эвакуировали сотрудники службы безопасности.
Представитель правоохранительных органов сообщил NBC News , что причиной предупреждения стал пожар в лагере для бездомных под мостом в нескольких кварталах от Капитолия.