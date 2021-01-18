Пн, 18.01.2021
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Юрген Лиги
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Капитолий США эвакуируют из-за угрозы безопасности
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Эвакуация в Капитолии. ФОТО: Carolyn Kaster/AP

Людей в западной части комплекса Капитолия в столице США эвакуируют, сообщает 18 января в Twitter корреспондент NBC News Фрэнк Торп.

«Все здания в пределах парламентского комплекса: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если находитесь снаружи, ищите укрытие», — передает он объявление полиции Капитолия, пишет fontanka.

Как уточняет Bloomberg со ссылкой на AP, в это время проходила репетиция инаугурации президента. Участников репетиции эвакуировали сотрудники службы безопасности.

Представитель правоохранительных органов сообщил NBC News , что причиной предупреждения стал пожар в лагере для бездомных под мостом в нескольких кварталах от Капитолия.

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