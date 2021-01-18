Вт, 19.01.2021
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Юрген Лиги
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В Вашингтоне из-за пожара в лагере для бездомных эвакуировали Капитолий
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Капитолий США эвакуируют из-за угрозы безопасности. ФОТО: Rebecca Blackwell/AP

Очевидцы сообщили о дыме над Капитолием в день репетиции инаугурации Байдена. Пожар произошел в нескольких кварталах от парламентского комплекса. Он начался в лагере для бездомных, передает РБК со ссылкой на AP.

В Вашингтоне у Капитолия произошел пожар, сообщается в Twitter столичного агентства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар потушили, в результате происшествия никто не пострадал, уточнили в агентстве.

О дыме над Капитолием сообщали очевидцы.

По данным источника Reuters, здание Капитолия заблокировали из-за угрозы безопасности, закрыв на вход и выход. В этот день там должна была пройти репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщили источники Politico.

Пожар произошел в нескольких кварталах от Капитолия, сообщил телеканал Fox 5 DC. По его информации, в связи с этим участников репетиции ненадолго эвакуировали.

По словам источников AP, пожар произошел в лагере для бездомных. Занятым в репетиции инаугурации, в том числе военному оркестру, приказали перебраться в безопасное место внутри комплекса Капитолия.

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