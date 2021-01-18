В Вашингтоне из-за пожара в лагере для бездомных эвакуировали Капитолий

По данным источника Reuters, здание Капитолия заблокировали из-за угрозы безопасности, закрыв на вход и выход. В этот день там должна была пройти репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщили источники Politico.

Пожар произошел в нескольких кварталах от Капитолия, сообщил телеканал Fox 5 DC. По его информации, в связи с этим участников репетиции ненадолго эвакуировали.

По словам источников AP, пожар произошел в лагере для бездомных. Занятым в репетиции инаугурации, в том числе военному оркестру, приказали перебраться в безопасное место внутри комплекса Капитолия.