Алексей Навальный. ФОТО: Kira Yarmysh/AP

В понедельник к нескольким западным политикам, оперативно отреагировавшим на задержание Алексея Навального еще накануне, присоединились многие другие государственные деятели и международные организации.

"Я осуждаю задержание Алексея Навального российскими властями по его возвращении вчера в Россию. Российские власти должны немедленно освободить его и обеспечить его безопасность. Задержание политических оппонентов идет вразрез с международными обязательствами России", - говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен.

Шарль Мишель выступил коротко, в "Твиттере". "Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву неприемлемо. Призываю российские власти немедленно отпустить его", - написал председатель Европейского совета.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в отдельном заявлении, также осудив задержание Навального, добавил, что Евросоюз "будет внимательно следить за развитием событий и продолжит принимать их во внимание при формировании политики в отношении России".

Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт сообщил в понедельник журналистам, что Меркель "осуждает арест г-на Навального как акт произвола, который нарушает принцип верховенства закона" и призывает российские власти немедленно освободить Навального.

На вопрос о возможной заморозке строительства второй очереди российского газопровода в Германию, "Северного потока - 2", Зайберт ответил (цитата по агентству Рейтер): "Позиция федерального правительства относительно проекта "Северный поток - 2", который является коммерческим проектом, была неоднократно здесь представлена и не изменилась".

В понедельник освободить Навального призвала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Мы глубоко озабочены арестом Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению и соблюдению его прав в соответствии с процедурой, присущей правовому государству. Еще раз призываем к тщательному и беспристрастному расследованию его отравления", - говорится в заявлении аппарата Верховного комиссара ООН по правам человека.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб напомнил Москве об обвинении в применении боевого отравляющего вещества. "Возмутительно, что Алексей Навальный, жертва подлого преступления, задержан российскими властями. Он должен быть немедленно освобожден. Вместо преследования Навального, Россия должна объяснить, как получилось, что на российской территории было применено химическое оружие", - заявил Рааб.

Что говорят администрации Трампа и Байдена

Задержание Навального еще в воскресенье осудили представители обеих администраций США, уходящей и приходящей.

"Соединенные Штаты решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что его задержание - это очередная попытка заставить замолчать Навального и других деятелей оппозиции", - говорится в заявлении госсекретаря США в администрации Трампа Майка Помпео.

Советник избранного президента Джо Байдена по национальной безопасности, Джейк Салливан, за несколько часов до Помпео заявил, что действия российских властей оскорбляют желающих свободы россиян.

"Г-н Навальный должен быть немедленно отпущен, а виновные в возмутительном покушении на его жизнь - привлечены к ответственности. Преследование Кремлем г-на Навального - это не только нарушение прав человека, но и оскорбление для тех россиян, которые хотят, чтобы их голоса были услышаны", - написал Салливан в "Твиттере".

Reuters Алексей Навальный в аэропорту "Шереметьево" перед задержанием.

Восточная Европа требует санкций

Министры стран Балтии, Польши и Чехии, а также крупнейшая фракция в Европарламенте призвали ЕС в ответ на арест Навального расширить санкционный список российских чиновников и силовиков.

С совместным заявлением еще в воскресенье выступили министры иностранных дел трех стран Балтии, известив о нем в "Твиттере".

"Задержание Алексея Навального российскими властями совершенно неприемлемо. Мы требуем его немедленного освобождения. ЕС должен действовать быстро, и если он не будет освобожден, нам нужно будет рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в ответ на этот вызывающий акт", - написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Три страны Балтии, по словам Ландсбергиса, уже в понедельник на видеоконференции министров стран ЕС по европейским делам предложили обсудить возможные новые санкции против российских властей.

"Мы - реалисты в отношении России, потому что мы живем на границе с ней. Я надеюсь, что некоторые столицы Евросоюза очнутся от их оптимизма и вернутся к реализму", - цитирует Ландсбергиса агентство Франс пресс.

Сразу после задержания Навального в воскресенье выступил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

"Задержание Навального - это очередная попытка запугать демократическую оппозицию в России. Необходим быстрый и недвусмысленный ответ на уровне ЕС. Уважение гражданских прав - это краеугольный камень демократии", - написал Моравецкий в "Твиттере".

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, осудив задержание Навального как акт преследования по политическим мотивам и нарушение международных норм в области прав человека, сообщил, что собирается обсудить вопрос о новых санкциях против российских властей с коллегами на следующей встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Эта встреча пройдет 25 января.

Крупнейшая фракция в Европарламенте, фракция Европейской народной партии, призвала расширить список россиян, в отношении которых ЕС ввел санкции за отравление Навального. Пока в него включены всего шесть человек из ФСБ и администрации президента. Санкции заключаются в заморозке активов, если таковые найдутся в странах ЕС, и запрете на въезд.