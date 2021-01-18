Минск лишен права проводить ЧМ-2021 по хоккею

Ряд компаний - Škoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать соревнования в свете отношения властей республики к участникам многомесячных протестов. Представители белорусского гражданского общества и иностранные политики неоднократно призывали руководство IIHF лишить Беларусь права проводить мировое первенство по хоккею и отреагировать тем самым на политику ее властей и правителя Александра Лукашенко.

Тихановская приветствует решение IIHF

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская приветствовала решение IIHF. "Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради "зачистки" города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего - и сделали это вместе", - говорится в Telegram-канале Тихановской.

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