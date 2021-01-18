Женское отделение хирургии PERH закрыто на карантин
В женском отделении хирургической клиники Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) у одной из пациенток выявлен коронавирус, в связи с этим отделение закрыто на карантин, пишет Postimees.
В женском отделении хирургической клиники Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) у одной из пациенток выявлен коронавирус, в связи с этим отделение закрыто на карантин, пишет Postimees.
По словам заведующего службой инфекционного контроля PERH Майта Альтметса, женское отделение больницы закрыто на карантин и новых пациенток в ее помещения на данный момент помещать не будут. «Пациенток в отделении на данный момент 16 и дальнейшее распространение вируса полностью не исключено», - добавил Альтметс.
В качестве необходимых мер применена профилактическая изоляция, сотрудники отделения при работе с пациентками используют все требуемые средства противоинфекционной защиты, производится дополнительная дезинфекция поверхностей.
Альтметс сообщил, что в региональной больнице будут вакцинированы все те сотрудники, которые выразят желание, а по состоянию на понедельник вакцинацию прошли уже более 2000 сотрудников больницы. Всего в PERH работают около 4200 человек.