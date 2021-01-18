Женское отделение хирургии PERH закрыто на карантин

По словам заведующего службой инфекционного контроля PERH Майта Альтметса, женское отделение больницы закрыто на карантин и новых пациенток в ее помещения на данный момент помещать не будут. «Пациенток в отделении на данный момент 16 и дальнейшее распространение вируса полностью не исключено», - добавил Альтметс.

В качестве необходимых мер применена профилактическая изоляция, сотрудники отделения при работе с пациентками используют все требуемые средства противоинфекционной защиты, производится дополнительная дезинфекция поверхностей.