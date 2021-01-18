Московский учитель: Навальный бил туда же, куда сто лет назад бил Ленин

Творившаяся в воздухе над Москвой очевидно спланированная карусель перепуганных до смерти силовиков стала отправной точкой интернет-марафона – все следили за развитием событий через доступные источники. Телевизор уже давно стал в Москве уделом бабушек - в то, что говорится оттуда, даже сами ФСБ-шники уже давно не верят. В результате в первый день контактного обучения все разговоры старшеклассников были сосредоточены на ситуации с импровизированным судом над Навальным по ковидным соображениям.

Следует отметить, что автор этих строк (простите, вынужден прикрываться псевдонимом), будучи работником московского образования в течение последних пятнадцати лет, наблюдал весьма четкую тенденцию изменения политической позиции учащихся. Еще десять-двенадцать лет назад их позиция была глубоко аполитичной. Навальный за эти десять лет сформировал себе публику, вполне четко опираясь на молодое поколение. Он вполне очевидно бил туда же, куда за сто лет до этого ударил Ленин – расчет делался на подростков и молодежь, выходцев из прослойки среднего класса. С поправкой на интернет-поколение.

Итак, первый же день, когда старшеклассники оказались в прямом контакте друг с другом, оказался моментом сведения счетов между действующей властью и Навальным. Да, 18 января почти все слышимые разговоры в школе были на эту тему. То же самое можно сказать и о коллегах в возрасте до 24-25 лет, большинство из которых тоже только вернулись из очередного трехмесячного существования в дистанционном формате. Те самые, призванные в первой волне протестов начала десятилетия. Но что-то не сработало. А точнее, оно изначально было настроено не в том режиме.

Дело в том, что упомянутое интернет-поколение отличается активностью исключительно сетевого характера. По этой причине активность в гиперпространстве может казаться достаточно высокой, но как только речь заходит о выходе из зоны комфорта (а 18 января стало едва ли не самым холодным днем в Москве за последние два года) эта активность сходит на нет. Нынешнее российское молодое поколение, может быть, и не столь аполитично, но при этом отличается крайне низкой физической активностью. Ведь для этого надо проехать пол-Москвы и отстоять несколько часов под забором полиции в Химках. Как они могли бы выразиться, это как-то не прикольно.

По наблюдениям за подрастающим поколением можно сделать четкий вывод – да, они на 85-90 процентов против действующей власти. И когда они получат право голосовать, подделывать результаты станет еще сложнее. Но в то же самое время бороться за свои голоса и позицию у них не особенно хватает задора. Потому что для этого придется вылезти из теплого кресла и домашних тапочек. Так что, увы, но эту битву, судя по всему, Навальный, к величайшему сожалению, проиграл. Но при этом ее же проиграли и российские власти, доказавшие всему миру, себе самим и своему народу, что они его действительно боятся.