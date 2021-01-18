Служащие в Ленобласти срочники пожаловались на принудительную вакцинацию от COVID-19

"Куда обращаться? Это беспредел! Что значит "Вы приняли присягу. Выполняйте приказ! Делать вакцинацию"? Они что, подопытные кролики?" - пишет одна из участниц группы.

С ней соглашается другая участница интернет-форума. "Мой сын служит там же. <…> Ситуация такая же. Никто ребят не наблюдает после прививки", - написала она. Обе женщины утверждают, что их сыновья не подписывали никаких бумаг.

В сообщении говорится, что после принудительной вакцинации отечественным препаратом "Спутник V", который рекламировал президент РФ Владимир Путин, военнослужащие страдают от головной боли и кашля. У них также повысилась температура. При этом в санчасти, куда обращаются солдаты за медицинской помощью, нет мест и "нечеловеческие условия" (в частности, даже нет отопления).

"Врач ходит по палатам и снимает это все на видео. При этом еще и хохочет", - написала автор сообщения Оксана Курникова. Она возмущена тем, что армейское начальство заставляет солдат-срочников делать прививку со словами: " Вы приняли присягу. Выполняйте приказ! Делать вакцинацию".

"Они что, подопытные кролики?" - заключила Оксана Курникова.

Об инциденте также рассказали в группе организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга".

В разговоре с корреспондентом Znak.com правозащитники уточнили, что конкретно в этом случае за помощью к ним не обращались. По словам представителя "Солдатских матерей", ему известны похожие ситуации, когда срочников заставляли подписывать согласие на вакцинацию или, наоборот, не давали оформить отказ.