Как незаконно пойманная рыба попадает из Чудского озера в ваш холодильник?

Ловить рыбу на Чудском, Псковском и Теплом озерах могут только те, у кого есть право на использование снастей. Рыбаков контролируют инспекторы Департамента окружающей среды. И тем не менее, рядом с официальным бизнесом есть черный рынок рыбы, которую незаконно ловят и тихо продают перекупщикам.
Рыба по-домашнему
Там, где шоссе Йыхви - Тарту проходит мимо Чудского озера, вдоль дорог летом стоят десятки продавцов копченой рыбы. Летом здесь каждый день кипит бойкая торговля, а зимой и когда на озере нет лова, почти всё закрыто.
Сергей (имя изменено по его просьбе) - владелец фирмы, которая ловит и перерабатывает рыбу, производит филе, рыбные консервы и имеет право продавать их по всему ЕС. Таких официальных рыбоперерабатывающих предприятий на берегах Чудского озера, по его словам, меньше десяти. Их регулярно проверяют ветеринары.
По словам Сергея, закон позволяет перерабатывать рыбу (например, коптить) также у себя дома. Для этого кухню тоже должны сертифицировать ветеринары.
“Чтобы продать ее, нужно иметь киоск, где должны быть вода, электричество, холодильники, официальные разрешительные документы из ветеринарного департамента, - добавляет предприниматель. - Но здесь штук 30 будок стоит, почти все они торгуют просто так. Там ничего нет! Они рассказывают, что продают рыбу из пенопластовых термоящиков. У них сделаны документы, что они могут продавать рыбу в течение нескольких часов. Но непроданное никто не выкидывает, ее продают неделями, и народ покупает - дорога, трасса, человек купил и уехал”.
По словам Сергея, большая часть рыбы, которая продается у дороги, официально не существует, но придорожная торговля - лишь малая часть нелегального рыбного бизнеса. Предприниматель рассказывает, что рыба, обработанная в подпольных условиях в Муствеэ, Калласте, Лохусуу, легко продается в интернете, попадает на рынки и даже в рестораны Таллинна и других городов. А большая часть нелегально пойманной рыбы уезжает за границу.
“Мы пытаемся бороться с нелегальным производством, но бьемся головой об стену, - говорит официальный предприниматель. - Законы, может быть, и правильные, только они не выполняются. Все делают вид, что работают, но это неэффективно”.
Контролирующие органы - в процессе реформы
Контролем за выловом рыбы и за ее переработкой в Эстонии занимаются на данный момент два государственных органа: инспекторы Департамента окружающей среды следят за рыбой от вылова до выгрузки в порту, а ветеринары Департамента сельского хозяйства и продовольствия проверяют транспортировку, переработку и продажу. Оба департамента появились в нынешнем виде только 1 января 2021 года, а до этого прошли через долгие преобразования. Причем полномочия между этими этими двумя органами еще продолжают перераспределять.
Так, ветеринары взяли на себя весь контроль за рыбой на суше около четырех лет назад, а инспекторы окружающей среды взамен начали вести ветеринарный контроль на рыболовецких судах. Главный инспектор Департамента окружающей среды Эрик Партс говорит, что это решение, видимо, было ошибочным. Работа ветеринаров организована иначе, они берут пробы в цехах и торговых точках только в рабочее время, заранее предупредив о своем визите, и при желании от них легко спрятать “левую” рыбу.
“В 2019-м мы собрали людей, прошли рынки - не все, но у нас была такая выборка. По-моему, мы проверили 20-25 точек, и нашли около десяти проблем, возбудили дела”, - рассказал Эрик Партс.
Инспекторы проверяли рынки в Йыхви, Нарве, Раквере, Таллинне, Хаапсалу, Выру и Вильянди. После этого рейда было решено, что проверки на суше надо возобновлять - проверять торговые точки и транспорт у Чудского озера и у Финского залива. Для этого нужно будет сначала обучить людей, и количество проверок первые годы будет небольшим.
“Не сразу наведем порядок, шаг за шагом, - говорит Эрик Партс. - Но, я думаю, если сравним ситуацию января 2021-го и ситуацию через три года, мы что-то сделаем, чего-то достигнем. Какие будут успехи, какие неуспехи, сейчас не могу сказать”.
Насколько велик черный рынок?
По мнению предпринимателя Сергея, нелегально на озере вылавливают больше рыбы, чем официально. Инспекторы Департамента окружающей среды считают проблему не столь масштабной, хотя согласны, что черный рынок работает.
Иво Каськ, главный инспектор с Чудского озера, говорит, что главную проблему представляют профессиональные рыбаки, которые работают на большие фирмы за слишком маленькие деньги:
“На Чудском озере такой порядок, что лицензии имеют большие фирмы. Они сами не ловят рыбу, а заказывают услугу у других маленьких фирм или FIE и платят им за рыбу меньше рыночной цены”.
Но по оценке Иво Каська, нелегально вылавливается и продается 5-10% рыбы ценных сортов.
“У нас нет точного представления, каков объем “черной рыбы”, - считает главный инспектор из Таллинна Эрик Партс. - Мы можем только догадываться, потому что знаем, что того или другого человека можно подозревать. Но какой объем, хотя бы более-менее точно мы сейчас сказать не можем. Есть уверенность, что черный рынок действует, но в каких объемах, мы не знаем”.
Берут рыбой часть зарплаты
О том, что предприятия серьезно недоплачивают рыбакам, говорят и сами рыбаки, и инспекторы Департамента окружающей среды. Эрик Партс предполагает, что рыбаки фактически вынуждены прятать часть пойманной рыбы, а их работодатели закрывают на это глаза:
“Всё начинается с фирм, которые, по нашим данным, как мы понимаем, сами дают рыбакам такую возможность. Наверное, они знают, что всё именно так, но почему-то мирятся с этим. Почему им так легче, мы не понимаем”.
Инспектор недоумевает, почему предприятиям легче платить “натурой” - непосредственно рыбой. Ведь рыбак, который “добирает” зарплату рыбой и самостоятельно продает ее на черном рынке, составляет конкуренцию своему же работодателю.
“Но этот вариант действует на Чудском. В других местах мы такого не знаем. И, конечно, открыто об этом никто не говорит. Все показывают движение денег, какие-то зарплаты, но делают так”, - говорит Эрик Партс.
У этой ситуации есть еще одна грань - у профессиональных рыбаков на озере считается само собой разумеющимся привозить рыбу и к своему столу. А эту рыбу они не могут официально учитывать, потому что при этом она станет собственностью работодателя.
“Когда это один-два судака - это нормально, - считает инспектор с Чудского озера Иво Каськ. - А когда у тебя уже 50 кило судака - тогда как? Скоро день рождения?”
“Если вы работаете на мебельной фабрике, вы же вечером не возьмете кресло домой?” - не соглашается инспектор из Таллинна Эрик Партс.
При этом оба инспектора говорят, что на практике никто не упрекнет рыбака за пару рыбин, отложенных для себя.
Перекупщики везут и в Таллинн, и в Польшу
Когда рыбак привозит на берег много неучтенной рыбы, всегда есть перекупщик, готовый ее выкупить дороже, чем за нее заплатил бы работодатель рыбака. По словам предпринимателя Сергея, на озеро регулярно приезжают несколько машин из Польши и даже из Румынии.
Но многое продается и здесь. Сергей рассказывает, что рыбак или работник рыболовецкой фирмы, который продает собственную продукцию - редкость на рынках и на ярмарках. По его словам, чаще рыбой на рынках и ярмарках торгуют предприниматели, которые сами ее купили дешевле рыночной цены у рыбака, который не заплатил налоги с продажи нелегально пойманной рыбы.
Из-за такой недобросовестной конкуренции рыбакам не пробиться на рынки - их продукция получается дороже, чем у перекупщиков.
Кто кого ловит в кустах на берегу?
На каждой рыболовецкой лодке на Чудском озере должен быть работающий GPS-маячок, по которому инспекторы могут отслеживать передвижения рыбака. Кроме того, перед возвращением на берег рыбак должен отправить сообщение, сколько рыбы он везет и в какой порт. Есть и бумажный журнал, куда нужно записывать улов. Но поскольку на воде трудно точно взвесить пойманное, в журнале разрешено ошибаться на 10%.
При этом, во время активного лова предварительных сообщений от рыбаков может быть 150-200 в сутки. Проверить все невозможно, инспектора обязаны проверять не менее 5% всех сообщений. Поэтому для проверки выбирают тех, кого есть основания подозревать или тех, кого уже давно не проверяли.
Сейчас два больших катера Департамента окружающей среды зимуют около конторы на берегу озера в Муствеэ. По словам Иво Каська, в его распоряжении есть еще маленькие лодки на Чудском, а также корабль и лодки на Теплом озере. С их помощью инспекторы могут проверить рыбаков прямо на воде.
Но если данный вид рыбы сейчас разрешено ловить, а поймано больше, чем указано в журнале, это считается просто ошибкой в документе, которую нужно исправить.
“Сейчас закон такой, что это считается не незаконной рыбой, а неправильно заполненной декларацией или журналом. Надо просто добавить в журнал эти килограммы, которые мы нашли, - говорит Эрик Партс. - В принципе, мы же всё понимаем, но закон сейчас такой”.
Но кроме такого прямолинейного способа есть и разные хитрости. Например, инспекторы иногда находят рыбу, спрятанную внутри лодки. Также на воде ящики с рыбой могут перегружать на лодку без GPS-маячка. Или же сверхнормативный улов прячут прямо в воде на мелководье.
“Рыбу, например, складывают в мешок, привязывают кирпич и бросают в воду, если видят, что в порту инспектор гуляет. А потом пойдут пешком и заберут эту рыбу. Или пойдет другое судно без GPS”, - рассказывает Иво Каськ.
“Когда я пришел на эту работу, мне говорили - когда рыбаки пойдут на незаконные действия, они предпримут меры, чтобы не попасться нам. Поставят “охранников”, будут смотреть, где инспекция движется. Я думал, что это легенда. Но всё так и есть, - говорит Эрик Партс. - Если у них есть план привести на берег какое-то количество незаконной рыбы, они берут помощников, “закрывают” главные перекрестки, по которым можно подходить к этому месту, проверяют, где инспекция, потому что наши машины все знают. Это не так, что инспектор просто ленивый и не может их поймать.
Мы действует открыто. По закону, мы не можем проводить секретное наблюдение. По закону, мы не можем подойти к какому-то хутору, где, как мы думаем, происходит что-то сомнительное, следить и собирать данные. Это противозаконно, мы не можем так поступать.
Для этого должно быть возбуждено уголовное дело, и тогда мы можем предпринимать уже более серьезные действия. А в рамках обычного, административного происшествия, у нас очень короткие руки и всё должно быть открыто”.
“У нас здесь рядом парковка, - добавляет Иво Каськ. - Вот, например, стоит автобус, в нем сидит рыбак и смотрит, на работе ли мы, стоит ли наша машина…”
По словам Эрика Партса, в Департамент окружающей среды неофициально сообщают о незаконном лове и подпольной переработке рыбы. Но чтобы пойти к прокурору и просить его возбудить дело, нужен свидетель, который готов рассказать, какое нарушение закона он видел. Слухи тоже полезны инспекторам, но на их основании дело не возбудить.
“С одной стороны, это, вроде, печально. Но с другой стороны, я тоже не хотел бы, чтобы я просто поссорился с соседом, а он куда-то сообщил. Я бы пришел вечером домой, а у меня “гости” из полиции”, - говорит Эрик Партс.
Когда нарушение доказано, инспекторы рассчитывают ущерб. Если он превышает 4 000 евро, открывается уголовное дело, по которому наказание назначает судья. Если ущерб меньше, то частное лицо можно оштрафовать на сумму до 1 200 евро, фирму - до 32 000. Но, отмечают инспекторы, очень трудно доказать вину больших фирм, потому что ловят для них рыбаки-FIE, которые, в случае нарушения, и оказываются виноватыми.