Как незаконно пойманная рыба попадает из Чудского озера в ваш холодильник?

У этой ситуации есть еще одна грань - у профессиональных рыбаков на озере считается само собой разумеющимся привозить рыбу и к своему столу. А эту рыбу они не могут официально учитывать, потому что при этом она станет собственностью работодателя.

“Когда это один-два судака - это нормально, - считает инспектор с Чудского озера Иво Каськ. - А когда у тебя уже 50 кило судака - тогда как? Скоро день рождения?”

“Если вы работаете на мебельной фабрике, вы же вечером не возьмете кресло домой?” - не соглашается инспектор из Таллинна Эрик Партс.

При этом оба инспектора говорят, что на практике никто не упрекнет рыбака за пару рыбин, отложенных для себя.

Перекупщики везут и в Таллинн, и в Польшу

Когда рыбак привозит на берег много неучтенной рыбы, всегда есть перекупщик, готовый ее выкупить дороже, чем за нее заплатил бы работодатель рыбака. По словам предпринимателя Сергея, на озеро регулярно приезжают несколько машин из Польши и даже из Румынии.

Но многое продается и здесь. Сергей рассказывает, что рыбак или работник рыболовецкой фирмы, который продает собственную продукцию - редкость на рынках и на ярмарках. По его словам, чаще рыбой на рынках и ярмарках торгуют предприниматели, которые сами ее купили дешевле рыночной цены у рыбака, который не заплатил налоги с продажи нелегально пойманной рыбы.

Из-за такой недобросовестной конкуренции рыбакам не пробиться на рынки - их продукция получается дороже, чем у перекупщиков.

Кто кого ловит в кустах на берегу?

На каждой рыболовецкой лодке на Чудском озере должен быть работающий GPS-маячок, по которому инспекторы могут отслеживать передвижения рыбака. Кроме того, перед возвращением на берег рыбак должен отправить сообщение, сколько рыбы он везет и в какой порт. Есть и бумажный журнал, куда нужно записывать улов. Но поскольку на воде трудно точно взвесить пойманное, в журнале разрешено ошибаться на 10%.

При этом, во время активного лова предварительных сообщений от рыбаков может быть 150-200 в сутки. Проверить все невозможно, инспектора обязаны проверять не менее 5% всех сообщений. Поэтому для проверки выбирают тех, кого есть основания подозревать или тех, кого уже давно не проверяли.

Катера Департамента окружающей среды (слева) зимуют на берегу в Муствеэ. ФОТО: Николай Андреев

Сейчас два больших катера Департамента окружающей среды зимуют около конторы на берегу озера в Муствеэ. По словам Иво Каська, в его распоряжении есть еще маленькие лодки на Чудском, а также корабль и лодки на Теплом озере. С их помощью инспекторы могут проверить рыбаков прямо на воде.

Но если данный вид рыбы сейчас разрешено ловить, а поймано больше, чем указано в журнале, это считается просто ошибкой в документе, которую нужно исправить.