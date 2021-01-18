В Силах обороны в изоляции находятся более 250 военнослужащих
В Силах обороны в изоляции находятся более 250 военнослужащих, количество инфицированных коронавирусом к понедельнику составляет менее 25 срочнослужащих.
В Силах обороны в изоляции находятся более 250 военнослужащих, количество инфицированных коронавирусом к понедельнику составляет менее 25 срочнослужащих.
Об этом BNS сообщил пресс-секретарь генерального штаба Сил обороны, по словам которого коронавирус выявлен у 24 срочнослужащих, среди кадровых военных и гражданских работников Сил обороны инфицированы 49 человек.
В изоляции находятся 252 человека.