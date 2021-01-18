Пн, 18.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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В Силах обороны в изоляции находятся более 250 военнослужащих

Коронавирус. ФОТО: Shutterstock

В Силах обороны в изоляции находятся более 250 военнослужащих, количество инфицированных коронавирусом к понедельнику составляет менее 25 срочнослужащих.

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь генерального штаба Сил обороны, по словам которого коронавирус выявлен у 24 срочнослужащих, среди кадровых военных и гражданских работников Сил обороны инфицированы 49 человек.

В изоляции находятся 252 человека.

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