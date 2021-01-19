Марко Михкельсон: мы живем в параллельных с Россией мирах

– В чем смысл таких мер, которые не работают?

– А вы согласны с происходящим? Меры работают! Намного страшнее, если бы мы ничего не делали и говорили, что Россия – нормальный член Совета Европы, который атакует, ведет агрессивную политику против соседей, таких как Украина, аннексирует земли, как в Крыму, или убивает людей, как в Англии в 2018 году в инциденте с «Новичком». Сейчас тот же препарат был применен против Навального.

Возможности влиять на политику России не очень-то обширны. Например, возможно оказать влияние на сроки окончания строительства «Северного потока-2». 5

США уже вывели из проекта основную компанию в Цюрихе и применили новые санкции против судоходных компаний, участвующих в проекте.

Таких мер может быть немало. С другой стороны, на Западе все же существует желание договариваться с Россией по разным темам. 5

Для тех же США важны переговоры по Start-2.

Однако закручивание гаек в отношении оппозиции, объявление всех без разбора иностранными агентами показывает, что нормализации отношений пока не предвидится. 5

– Могут ли отношения c Россией стать еще хуже, чем были до сих пор?

– К сожалению, российские власти не заинтересованы в нормальном диалоге с Западом. Ситуация с Навальным показывает, что мы живем в параллельных с Россией мирах. 5

– Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу не так давно заявил, что в новом году поворота в отношениях Эстонии с Россией не будет, и это хорошо. Хорошо ли?

– Было бы хорошо, если бы отношения вышли на более спокойный путь стабилизации и нормализации. Мы долгие годы повторяем, что в интересах Эстонии иметь нормальные добрососедские отношения с Россией. И это позволило бы нам разрешить накопившиеся проблемы, в том числе с ратификацией Пограничного договора, которая застопорилась по вине России.

За последние 7 лент после подписания этого договора мы не видим желания со стороны России выйти на путь ратификации. 5

В то же время мы должны понимать, что Эстония как член Западного сообщества не может отдельно выстраивать двусторонние отношения – в обход той же санкционной политики и так далее. Но есть точки соприкосновения, где возможны небольшие встречные шаги. Например, на уровне приграничного сотрудничества.

– А есть ли желание с нашей стороны что-то поменять в отношениях с Россией?

– У нас всегда было и есть желание установить нормальные отношения. Но для того, чтобы к этому прийти, наш сосед не должен предпринимать такие шаги, о которых мы разговариваем сегодня в студии.

Считаю заявления министра Лаврова о том, что в проблемах Навального виновата не Россия, а Запад, не очень продуктивным подходом. 5

– Вы отметили, что Навальный на Западе теперь популярнее Путина. А что делать-то с этой популярностью?

– Очень многое. Это показывает, что в России возможна либерализация общества. Конечно, до плюрализма 90-х в России, когда я там работал корреспондентом Postimees, очень далеко, но тем не менее.

– Готовы ли мы принять Навального в Эстонии как политбеженца?

– Нет смысла сейчас спекулировать на эту тему. Навальный не хочет уезжать из России, и это главное.

– Выйдет ли Навальный на свободу до того, как в России сменится власть?

– Такой же вопрос стоял лет 10-12 назад по поводу Ходорковского. Трудно сказать.

Есть ощущение дежавю. Просто нынешние власти боятся Навального больше, чем боялись Ходорковского. 5

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: станет ли Навальный разменной фигурой в дипломатических играх? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​ ФОТО: Tairo Lutter

Что показала первая реакция российских властей?

Станет ли Навальный разменной фигурой в дипломатических играх?

Могут ли отношения c Россией стать еще хуже, чем были до сих пор?

Готова ли Эстония принять Навального как политбеженца?