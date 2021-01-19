Марко Михкельсон: мы живем в параллельных с Россией мирах

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ), вероятный кандидат на пост министра иностранных дел от новой коалиции.
Выдержки из беседы:
– Что показала первая реакция российских властей?
– Растерянность. Это было видно уже с того момента, как «Победу» стали перебрасывать из Внуково в Шереметьево. После случившегося в декабре можно было ожидать очень жесткого приема. Почему в итоге было всё сделано таким образом, мы не знаем.
Очевидно лишь то, что российская власть не уверена в своих действиях, она в растерянности от проблемы по имени Навальный.
– Станет ли Навальный разменной фигурой в дипломатических играх? Что на него можно поменять?
– Думаю, что сейчас главный вопрос – в какую фигуру превратится Навальный в этом году в российской внутренней политике. Действия властей показывают, что они не желают видеть Навального в публичной политике, особенно перед предстоящими в сентябре выборами в Госдуму.
Адвокат Навального не исключает, что его могут держать за решеткой на протяжении 10 лет, если он будет в итоге осужден по тем статьям, которые ему вменяются. Вопрос в том, сможет ли Навальный и в изоляции влиять на общественное мнение перед выборами?
Власти России стали катализатором процесса, приведшего к тому, что Навальный во всем мире сейчас даже больше популярен, чем Путин.
– Первые реакции уже озвучены. Я даже удивился, что почти все основные центры влияния в Западном мире сделали свои заявления в первые же часы.
– Это всего лишь слова…
– Да, слова, но реакция была сиюминутная. 25 января на встрече министров иностранных дел ЕС наверняка зайдет речь о дополнительных санкциях против России. В тот же день в Страсбурге пройдет первое в этом году заседание ПАСЕ. Как известно, это скользская тема для России, поскольку ее участие в работе Ассамблеи – под вопросом.
И завтра уже новый президент США вступит в должность, поэтому тематика Навального, наверняка, будет в дальнейшем присутствовать в повестке дня Вашингтона и Москвы.
– Тем не менее, экономические связи не обрубить, границу целиком не закрыть…
– Но мы же не в состоянии войны!
– В чем смысл таких мер, которые не работают?
– А вы согласны с происходящим? Меры работают! Намного страшнее, если бы мы ничего не делали и говорили, что Россия – нормальный член Совета Европы, который атакует, ведет агрессивную политику против соседей, таких как Украина, аннексирует земли, как в Крыму, или убивает людей, как в Англии в 2018 году в инциденте с «Новичком». Сейчас тот же препарат был применен против Навального.
Возможности влиять на политику России не очень-то обширны. Например, возможно оказать влияние на сроки окончания строительства «Северного потока-2».
– Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу не так давно заявил, что в новом году поворота в отношениях Эстонии с Россией не будет, и это хорошо. Хорошо ли?
– Было бы хорошо, если бы отношения вышли на более спокойный путь стабилизации и нормализации. Мы долгие годы повторяем, что в интересах Эстонии иметь нормальные добрососедские отношения с Россией. И это позволило бы нам разрешить накопившиеся проблемы, в том числе с ратификацией Пограничного договора, которая застопорилась по вине России.
За последние 7 лент после подписания этого договора мы не видим желания со стороны России выйти на путь ратификации.
В то же время мы должны понимать, что Эстония как член Западного сообщества не может отдельно выстраивать двусторонние отношения – в обход той же санкционной политики и так далее. Но есть точки соприкосновения, где возможны небольшие встречные шаги. Например, на уровне приграничного сотрудничества.
– А есть ли желание с нашей стороны что-то поменять в отношениях с Россией?
– У нас всегда было и есть желание установить нормальные отношения. Но для того, чтобы к этому прийти, наш сосед не должен предпринимать такие шаги, о которых мы разговариваем сегодня в студии.
Считаю заявления министра Лаврова о том, что в проблемах Навального виновата не Россия, а Запад, не очень продуктивным подходом.