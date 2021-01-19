Вт, 19.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • Марко Михкельсон: мы живем в параллельных с Россией мирах
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Марко Михкельсон: мы живем в параллельных с Россией мирах

  • Во всем мире Навальный сейчас популярен больше, чем Путин
  • 25 января в ЕС будут обсуждаться новые санкции против России
  • Нормализации отношений с официальной Москвой пока не предвидится
  • Нынешние власти боятся Навального больше, чем боялись Ходорковского

Алексей Навальный вернулся в Россию и был арестован. Что в такой ситуации может сделать Запад? Станет ли Навальный разменной фигурой в дипломатических процессах? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ), вероятный кандидат на пост министра иностранных дел от новой коалиции.

Выдержки из беседы:

– Что показала первая реакция российских властей?

– Растерянность. Это было видно уже с того момента, как «Победу» стали перебрасывать из Внуково в Шереметьево. После случившегося в декабре можно было ожидать очень жесткого приема. Почему в итоге было всё сделано таким образом, мы не знаем.

Очевидно лишь то, что российская власть не уверена в своих действиях, она в растерянности от проблемы по имени Навальный.

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– Станет ли Навальный разменной фигурой в дипломатических играх? Что на него можно поменять?

– Думаю, что сейчас главный вопрос – в какую фигуру превратится Навальный в этом году в российской внутренней политике. Действия властей показывают, что они не желают видеть Навального в публичной политике, особенно перед предстоящими в сентябре выборами в Госдуму.

Адвокат Навального не исключает, что его могут держать за решеткой на протяжении 10 лет, если он будет в итоге осужден по тем статьям, которые ему вменяются. Вопрос в том, сможет ли Навальный и в изоляции влиять на общественное мнение перед выборами?

Власти России стали катализатором процесса, приведшего к тому, что Навальный во всем мире сейчас даже больше популярен, чем Путин.

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– За исключением России?

– Думаю, что у Путина меньше последователей в соцсетях, чем у Навального. Многие российские школьники сейчас говорят только о Навальном, в отличие от тех же официальных СМИ.

– Не кажется ли вам Навальный сомнительным политзаложником? Он сам пошел и сдался, и не хочет, чтобы его вытаскивали из тюрьмы…

– Не соглашусь с тем, что он хочет сидеть в тюрьме. Это хорошо видно уже по вчерашней его реакции в здании суда.

Навальным движет понимание того, что невозможно быть оппозиционным политиком в эмиграции.

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– Что в такой ситуации может сделать Запад?

– Первые реакции уже озвучены. Я даже удивился, что почти все основные центры влияния в Западном мире сделали свои заявления в первые же часы.

– Это всего лишь слова…

– Да, слова, но реакция была сиюминутная. 25 января на встрече министров иностранных дел ЕС наверняка зайдет речь о дополнительных санкциях против России. В тот же день в Страсбурге пройдет первое в этом году заседание ПАСЕ. Как известно, это скользская тема для России, поскольку ее участие в работе Ассамблеи – под вопросом.

И завтра уже новый президент США вступит в должность, поэтому тематика Навального, наверняка, будет в дальнейшем присутствовать в повестке дня Вашингтона и Москвы.

– Тем не менее, экономические связи не обрубить, границу целиком не закрыть…

– Но мы же не в состоянии войны!

– В чем смысл таких мер, которые не работают?

– А вы согласны с происходящим? Меры работают! Намного страшнее, если бы мы ничего не делали и говорили, что Россия – нормальный член Совета Европы, который атакует, ведет агрессивную политику против соседей, таких как Украина, аннексирует земли, как в Крыму, или убивает людей, как в Англии в 2018 году в инциденте с «Новичком». Сейчас тот же препарат был применен против Навального.

Возможности влиять на политику России не очень-то обширны. Например, возможно оказать влияние на сроки окончания строительства «Северного потока-2».

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США уже вывели из проекта основную компанию в Цюрихе и применили новые санкции против судоходных компаний, участвующих в проекте.

Таких мер может быть немало. С другой стороны, на Западе все же существует желание договариваться с Россией по разным темам.

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Для тех же США важны переговоры по Start-2.

Однако закручивание гаек в отношении оппозиции, объявление всех без разбора иностранными агентами показывает, что нормализации отношений пока не предвидится.

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– Могут ли отношения c Россией стать еще хуже, чем были до сих пор?

– К сожалению, российские власти не заинтересованы в нормальном диалоге с Западом. Ситуация с Навальным показывает, что мы живем в параллельных с Россией мирах.

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– Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу не так давно заявил, что в новом году поворота в отношениях Эстонии с Россией не будет, и это хорошо. Хорошо ли?

– Было бы хорошо, если бы отношения вышли на более спокойный путь стабилизации и нормализации. Мы долгие годы повторяем, что в интересах Эстонии иметь нормальные добрососедские отношения с Россией. И это позволило бы нам разрешить накопившиеся проблемы, в том числе с ратификацией Пограничного договора, которая застопорилась по вине России.

За последние 7 лент после подписания этого договора мы не видим желания со стороны России выйти на путь ратификации.

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В то же время мы должны понимать, что Эстония как член Западного сообщества не может отдельно выстраивать двусторонние отношения – в обход той же санкционной политики и так далее. Но есть точки соприкосновения, где возможны небольшие встречные шаги. Например, на уровне приграничного сотрудничества.

– А есть ли желание с нашей стороны что-то поменять в отношениях с Россией?

– У нас всегда было и есть желание установить нормальные отношения. Но для того, чтобы к этому прийти, наш сосед не должен предпринимать такие шаги, о которых мы разговариваем сегодня в студии.

Считаю заявления министра Лаврова о том, что в проблемах Навального виновата не Россия, а Запад, не очень продуктивным подходом.

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– Вы отметили, что Навальный на Западе теперь популярнее Путина. А что делать-то с этой популярностью?

– Очень многое. Это показывает, что в России возможна либерализация общества. Конечно, до плюрализма 90-х в России, когда я там работал корреспондентом Postimees, очень далеко, но тем не менее.

– Готовы ли мы принять Навального в Эстонии как политбеженца?

– Нет смысла сейчас спекулировать на эту тему. Навальный не хочет уезжать из России, и это главное.

– Выйдет ли Навальный на свободу до того, как в России сменится власть?

– Такой же вопрос стоял лет 10-12 назад по поводу Ходорковского. Трудно сказать.

Есть ощущение дежавю. Просто нынешние власти боятся Навального больше, чем боялись Ходорковского.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: станет ли Навальный разменной фигурой в дипломатических играх? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​ ФОТО: Tairo Lutter
  • Что показала первая реакция российских властей?
  • Станет ли Навальный разменной фигурой в дипломатических играх? 
  • Могут ли отношения c Россией стать еще хуже, чем были до сих пор?
  • Готова ли Эстония принять Навального как политбеженца?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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