Уровень зарегистрированной безработицы продолжает расти

Согласно данным Кассы страхования от безработицы, общее количество безработных в стране к концу прошлой недели составило 56 090 человек.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 13,8%, а самым низким в Йыгевамаа - 5,8%.

В Ида-Вирумаа без работы сейчас находятся 8399 человек, а в Йыгевамаа - 756.