Вт, 19.01.2021
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Юрген Лиги
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Уровень зарегистрированной безработицы продолжает расти

Касса по безработице ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

За последнюю неделю уровень зарегистрированной безработицы вырос в Эстонии с 8,6% до 8,7%, пишет Rus.ERR.

Согласно данным Кассы страхования от безработицы, общее количество безработных в стране к концу прошлой недели составило 56 090 человек.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 13,8%, а самым низким в Йыгевамаа - 5,8%.

В Ида-Вирумаа без работы сейчас находятся 8399 человек, а в Йыгевамаа - 756.

Из крупнейших городов страны в Таллинне сейчас 19 545 безработных, в Тарту - 3259, в Нарве - 3902.

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