Уровень зарегистрированной безработицы продолжает расти
За последнюю неделю уровень зарегистрированной безработицы вырос в Эстонии с 8,6% до 8,7%, пишет Rus.ERR.
За последнюю неделю уровень зарегистрированной безработицы вырос в Эстонии с 8,6% до 8,7%, пишет Rus.ERR.
Согласно данным Кассы страхования от безработицы, общее количество безработных в стране к концу прошлой недели составило 56 090 человек.
Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 13,8%, а самым низким в Йыгевамаа - 5,8%.
В Ида-Вирумаа без работы сейчас находятся 8399 человек, а в Йыгевамаа - 756.
Из крупнейших городов страны в Таллинне сейчас 19 545 безработных, в Тарту - 3259, в Нарве - 3902.