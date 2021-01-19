Штурм Капитолия: ФБР расследует возможную попытку продажи ноутбука спикера Пелоси в Россию

Информацию об этих планах уроженки Пенсильвании Райли Джун Уильямс, по данным CNN, передал в ФБР ее бывший бойфренд. Он сообщил, что Уильямс собиралась отправить лэптоп другу в Россию, а тот - собирался продать его СВР (Службе внешней разведки России), пишет Newsru. Бывший бойфренд утверждает, что девушка позвонила ему и сама рассказала об этом замысле.

Кроме того, друзья Уильямс якобы показали ее бывшему бойфренду видео, на котором она похищает ноутбук из кабинета спикера нижней палаты парламента.

Даже если эта информация соответствует действительности, девушка по какой-то причине не смогла осуществить задуманное. В ФБР полагают, что компьютер либо все еще у нее, либо уничтожен. Уильямс объявлена в розыск, передает ITV.

Перед тем как скрыться, девушка удалила свои аккаунты в соцсетях. В настоящий момент в отношении нее выдвинуты стандартные обвинения - в участии в беспорядках и незаконном проникновении в Капитолий. Такие же обвинения выдвинуты в отношении других участников событий 6 января.

В аппарате спикера Палаты представителей подтвердили, что у Пелоси украли ноутбук: он пропал, когда группа поддерживающих Дональда Трампа демонстрантов ворвалась 6 января в Капитолий. Некоторые участники акции протеста побывали в кабинете Пелоси. Однако помощник спикера Палаты представителей заверил, что пропавшее электронное устройство использовалось только для проведения презентаций и секретных данных на нем не было.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский, более 50 были задержаны. Возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Джо Байден обвинил действующего президента от Республиканской партии Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу, а Палата представителей проголосовала за импичмент.