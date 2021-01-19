Сеть автозаправок будет предлагать 95-й бензин, не содержащий биодобавок

«Опубликованная Налогово-таможенным департаментом статистика, а также практика Circle K показывают, что около 50% покупателей моторного бензина используют сейчас 98-й бензин, поскольку он не содержит этанола. Мы не считаем правильным, что потребители, которые предпочитают топливо без этанола, были вынуждены использовать 98-й бензин высоким октановым числом, хотя для их транспортных средств рекомендуется моторный бензин 95, который одновременно и дешевле», – пояснила член правления и генеральный директор Circle K Eesti AS Кай Реало.

Реало подчеркнула, что помимо указанного выше, в нынешней ситуации пандемии неразумно для выполнения требований, предъявляемых к возобновляемой энергии, конкурировать с учреждениями здравоохранения в использовании этанола, поэтому в новых реалиях следует применять целостные и жизнеспособные в долгосрочной перспективе решения.

«Этанол – главный компонент средств для дезинфекции, спрос на который резко вырос в течение года. Поскольку конкуренция на рынке этанола привела бы к росту цен, продолжать использовать этанол в новой ситуации в моторном топливе не отвечает интересам государств и потребителей», – отметила Реало.

Продажа 95-го бензина, не содержащего этанола, была разрешена согласно новой редакции Закона о жидком топливе, принятой в 2020 году, благодаря которой были изменены условия для продавцов топлива в плане обеспечения большей гибкости при выполнении требований относительно доли возобновляемой энергии: требование 10-процентной доли возобновляемого топлива следует выполнять на основе импортера в течение года, а обязанности обеспечения возобновляемой энергии на каждый литр топлива больше нет.

«Будучи ответственным предприятием мы очень серьезно относимся к постоянно ужесточающимся требованиям относительно доли возобновляемой энергии и снижения CO2. Circle K выполняет требование доли 10% возобновляемой энергии через добавление более экологичного парафинового дизельного топлива или HVO в дизельные виды топлива, через развитие сети зарядок для электромобилей и использование зеленого электричества в общественных зарядках для электромобилей», – пояснила Реало, которая выразила надежду, что на сегодня насыщенный этап изменения законов позади, и в ближайшее время в законах не поменяются требования относительно содержания возобновляемого топлива.

Она добавила, что электричество – это топливо будущего для транспортных средств, поэтому важно развивать современную инфраструктуру общественных быстрых зарядок, чтобы расширить возможности для быстрой зарядки по всей Эстонии и для более распространённого использования экологичных электромобилей.

С января сеть Circle K стала поставлять на заправочные станции,кроме бензина 98 milesPlus, не содержащего этанола, моторные бензины 95 miles и 95 milesPlus, не содержащие этанола. По плану, полностью не содержащий этанол моторный бензин 95-й марки должен быть доступен на всех автозаправках как минимум в конце февраля – в начале марта. Соответствующая маркировка 95E0 (не содержит этанола) будет нанесена на все бензоколонки.