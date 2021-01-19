Вт, 19.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • В Эстонии в приоритетном порядке хотят вакцинировать спортсменов-олимпийцев
1 мин для прочтения

В Эстонии в приоритетном порядке хотят вакцинировать спортсменов-олимпийцев

Олимпийский турнир шпажисток в Рио. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Министерство культуры считает, что спортсменов, у которых есть шанс поехать на Олимпиаду в Токио, следует вакцинировать от коронавируса в приоритетном порядке, пишет Rus.ERR.

Об этом говорится в письме, направленном министром культуры Тынисом Лукасом в Министерство социальных дел.

В первую очередь Министерство культуры предлагает вакцинировать спортсменов, в том числе паралимпийцев, а во вторую - тренеров и вспомогательный персонал. 

В список спортсменов, которых хотят вакцинировать от коронавируса, сейчас входят 78 человек, среди которых, например, дзюдоист Григорий Минашкин, легкоатлетка Ксения Балта, теннисистки Кайа Канепи и Анетт Контавейт, пловчиха Энели Ефимова, боксер Павел Каманин, шпажистки Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Кристина Кууск, Катрина Лехис и Нелли Дифферт, триатлонистка Кайди Кивиоя и многие другие.

Летние Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа, вслед за ними в Токио с 24 августа по 5 сентября пройдут и Паралимпийские игры.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back