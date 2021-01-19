В Эстонии в приоритетном порядке хотят вакцинировать спортсменов-олимпийцев

Об этом говорится в письме, направленном министром культуры Тынисом Лукасом в Министерство социальных дел.

В первую очередь Министерство культуры предлагает вакцинировать спортсменов, в том числе паралимпийцев, а во вторую - тренеров и вспомогательный персонал.

В список спортсменов, которых хотят вакцинировать от коронавируса, сейчас входят 78 человек, среди которых, например, дзюдоист Григорий Минашкин, легкоатлетка Ксения Балта, теннисистки Кайа Канепи и Анетт Контавейт, пловчиха Энели Ефимова, боксер Павел Каманин, шпажистки Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Кристина Кууск, Катрина Лехис и Нелли Дифферт, триатлонистка Кайди Кивиоя и многие другие.