Рафаэль Надаль установил очередной рекорд теннисного долголетия

Следом расположился завершивший карьеру американец Джимми Коннорс, который находился в десятке на протяжении 789 недель. Надаль обошел его в ноябре прошлого года.

ATP отмечает, что Надалю по силам достичь отметки в 1000 недель. Это может произойти в конце 2024 года, на тот момент Рафе исполнится 37 лет.

800 consecutive weeks.



That’s how long @RafaelNadal has been living inside the Top 10 of the @FedEx ATP Rankings. — ATP Tour (@atptour) January 18, 2021

570 из 800 недель испанец не опускался ниже второго места и продолжительное время играл в статусе первой ракетки мира.

800 consecutive weeks.



That’s how long @RafaelNadal has been living inside the Top 10 of the @FedEx ATP Rankings. — ATP Tour (@atptour) January 18, 2021

Кроме того, Надаль стал третьим игроком в истории, которому удалось суммарно провести 800 недель в топ-10. Ныне действующий швейцарский теннисист Роджер Федерер находился в первой десятке в общей сложности (но с перерывами) 931 неделю и его серия продолжается. Второе место занимает Коннорс (816). Надаль - на третьем месте.