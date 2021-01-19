Вт, 19.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Коронавирус загнал вернувшуюся на родину семью в жернова законов
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Коронавирус загнал вернувшуюся на родину семью в жернова законов

Возвращение людей домой могло бы и должно быть как можно менее болезненным. Но сейчас люди попадают в жернова законов. ФОТО: Illustratsioon: Artur Kuus

Каждый эстонец важен для страны. Так было сказано, так было задумано. Однако местные государственные системы пособий подводят тех, кто-то возвращается, чтобы строить жизнь по эту сторону границы, оставляют идеи лишь идеями, а слова так и повисают в воздухе, пишет Postimees.

Уехавших в 2015 году Теэта и Элину (имена редакции известны) в прошлом году заставило вернуться то обстоятельство, что старшему ребенку подошло время идти в школу. Поскольку, по словам Теэта, система образования северных соседей слабее нашей, семья приняла решение: по крайней мере мать с детьми возвращается обратно на родину.

По чистой случайности, или правильнее было бы сказать из-за коронавируса, сменить место жительства пришлось и отцу. «Уже в конце 2019 году корона начала влиять на транспортный сектор, поэтому товара, который нужно перевозить, больше не было», - коротко объяснил причины работавший водителем Теэт.

Таким образом, все семья вернулась на родину. Теэт приехал в Эстонию в марте, Элина с детьми на пару месяцев раньше. Нужно отметить то обстоятельство, что возраст детей, начиная со старшего, - шесть, четыре и один год.

Все складывалось прекрасно до начала декабря, когда средний ребенок в первый раз должен был отправиться в изоляцию. Во второй половине месяца ситуация повторилась. Изоляция, насколько это известно, длится две недели. Таким образом, поскольку болезнь принесли в детский сад, и чтобы исключить соприкосновение четырехлетнего ребенка с носителями коронавируса, малыша пришлось оставить дома. Но такой маленький ребенок один оставаться дома не может. Одному из родителей было необходимо сидеть с ним.

Начались проблемы

Человек, который только что вернулся в Эстонии, не может получить пособие, которое предусмотрено законом для тех, кто должен оставаться дома с ребенком. Больничная касса платит компенсацию по уходу с первого дня. Его начисляют на основании дневного дохода получателя пособия на основании дохода, с которого в прошлом году платили социальный налог.

Компенсация составляет 80 процентов от дневного дохода, с этой суммы снимается подоходный налог. Если же человек в прошлом году в Эстонии не работал, а у работавшего в Финляндии Теэта так и было, то ему выплачивается только минимум: 149 евро за 12 дней. Это могла бы сделать Касса страхования от безработицы. «Предложенное Больничной кассой решение — пусть за ребенком ухаживает кто-то другой — это как нарушение всего принципа изоляции», - говорит отец. Если же подумать, кто лучше всех может ухаживать за ребенком? Конечно же, бабушки и дедушки. Но такая идея кажется Теэту смехотворной, поскольку пожилые люди входят в группы риска.

Представитель Эстонской больничной кассы Эвелин Тринк признала, что БК действительно не учитывает при расчете листа нетрудоспособности доходы, заработанные в другой стране, и выплаченный там подоходный налог. Этого не позволяет закон. На основании 55-й статьи Закона о медицинском страховании, компенсация начисляется, по среднему доходу одного календарного дня, исходя из данных Эстонского налогов-таможенного департамента: «К сожалению, это действительно так, если при начислении оказывается, что в прошлом году дохода в Эстонии у человека не было, или он был меньше минимальной ставки труда, то дневной доход, на основании которого начисляется компенсация, окажется маленьким».

Министр народонаселения Рийна Сольман отметила, что по нынешней системе, взять лист по уходу за ребенком для семьи, не имевшей в прошлом дохода, крайне сложно с экономической точки зрения: «С той же проблемой в первый рабочий год сталкиваются возвращающиеся после отпуска по уходу за ребенком на рынок труда родители».

По словам Сольман, для решения проблемы она обратилась к министру социальных дел: «Надеюсь, что вместе мы сможем разработать решение для семей. Но этого явно недостаточно для родителей, оказывающихся сейчас в сложных экономических обстоятельствах». Эти слова Сольман сказала в то время, когда разразился правительственный кризис и ее надежда на сотрудничество оказалась под вопросом. «Знаю, что активные самоуправления и во время весеннего коронакризиса предлагали помощь по уходу за детьми, если родителям нужно было ходить на работу», - сказала министр народонаселения.

Почти все государственные пособия и компенсации связаны с доходами человека. А для вернувшихся в Эстонию людей это оказывается проблемой. Полученных в Эстонии денег нет, поэтому суммы пособий начисляются крошечные.

И все же есть одно исключение. На уровне Европейского союза отрегулировано родительское пособие, в случае которого достаточно лишь одного отработанного в Эстонии месяца, чтобы получить компенсацию, исходя из этой зарплаты. Правда, в том случае, если человек до прибытия в Эстонию работал в другой стране ЕС: «В случае листа по уходу или болезни таких международных регуляций, к сожалению, нет».

И все же. В зависимости от прожитого за границей времени через Интеграционный фонд (INSA) можно ходатайствовать о пособии на возвращение. «Мы хотели бы продолжить предлагать пособие на возвращение, но его нужно развивать, чтобы оно отвечало потребностям возвращающихся, - сказала Сольман. - Конечно, одним необходимым звеном для возвращающихся является достаточное и качественное консультирование как до, так и после переезда в Эстонию. Мы видим возможность помощи и через введение региональных координаторов по возвращению».

При помощи пособия на возвращения хотят уменьшить расходы семей с детьми, а также предложить социально-экономическую поддержку родителям, которым после возвращения не удалось найти работу или из-за возраста ребенка они не могут пойти на работу.

«Долги» новой ситуации

С точки зрения вернувшейся из Финляндии семьи Теэта, ситуация сложилась не самая хорошая, но он не думает, что государственная система его подвела: «С личной точки зрения ситуация, конечно, очень нехорошая. Как жить в столице, в съемной квартире, за которую нужно отдать 850 евро (аренда и коммунальные платежи), если в семье трое детей, а одна зарплата, по сути, остается не полученной?» Если государство само зовет людей по всему миру возвращаться домой, нужно создать условия, чтобы адаптация прошла как можно менее болезненно. «Можно ли было предусмотреть, что какая-то семья вернется и это принесет серьезные проблемы, для решения которых нужно применять меры, которые никто прежде не продумал?»

И Больничная касса, и министр по делам народонаселения Сольман посоветовали обратиться в местное самоуправление. Но Теэту эта идея не кажется ценной: «Если мы это сделаем и получим какое-то пособие, то в ближайшем будущем поставим себе ограничение на получение кредита на жилье. Банкам не нравится ни одна выплата из списка прожиточных пособий».

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