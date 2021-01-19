Коронавирус загнал вернувшуюся на родину семью в жернова законов

Министр народонаселения Рийна Сольман отметила, что по нынешней системе, взять лист по уходу за ребенком для семьи, не имевшей в прошлом дохода, крайне сложно с экономической точки зрения: «С той же проблемой в первый рабочий год сталкиваются возвращающиеся после отпуска по уходу за ребенком на рынок труда родители».

По словам Сольман, для решения проблемы она обратилась к министру социальных дел: «Надеюсь, что вместе мы сможем разработать решение для семей. Но этого явно недостаточно для родителей, оказывающихся сейчас в сложных экономических обстоятельствах». Эти слова Сольман сказала в то время, когда разразился правительственный кризис и ее надежда на сотрудничество оказалась под вопросом. «Знаю, что активные самоуправления и во время весеннего коронакризиса предлагали помощь по уходу за детьми, если родителям нужно было ходить на работу», - сказала министр народонаселения.

Почти все государственные пособия и компенсации связаны с доходами человека. А для вернувшихся в Эстонию людей это оказывается проблемой. Полученных в Эстонии денег нет, поэтому суммы пособий начисляются крошечные.

И все же есть одно исключение. На уровне Европейского союза отрегулировано родительское пособие, в случае которого достаточно лишь одного отработанного в Эстонии месяца, чтобы получить компенсацию, исходя из этой зарплаты. Правда, в том случае, если человек до прибытия в Эстонию работал в другой стране ЕС: «В случае листа по уходу или болезни таких международных регуляций, к сожалению, нет».

И все же. В зависимости от прожитого за границей времени через Интеграционный фонд (INSA) можно ходатайствовать о пособии на возвращение. «Мы хотели бы продолжить предлагать пособие на возвращение, но его нужно развивать, чтобы оно отвечало потребностям возвращающихся, - сказала Сольман. - Конечно, одним необходимым звеном для возвращающихся является достаточное и качественное консультирование как до, так и после переезда в Эстонию. Мы видим возможность помощи и через введение региональных координаторов по возвращению».

При помощи пособия на возвращения хотят уменьшить расходы семей с детьми, а также предложить социально-экономическую поддержку родителям, которым после возвращения не удалось найти работу или из-за возраста ребенка они не могут пойти на работу.

«Долги» новой ситуации

С точки зрения вернувшейся из Финляндии семьи Теэта, ситуация сложилась не самая хорошая, но он не думает, что государственная система его подвела: «С личной точки зрения ситуация, конечно, очень нехорошая. Как жить в столице, в съемной квартире, за которую нужно отдать 850 евро (аренда и коммунальные платежи), если в семье трое детей, а одна зарплата, по сути, остается не полученной?» Если государство само зовет людей по всему миру возвращаться домой, нужно создать условия, чтобы адаптация прошла как можно менее болезненно. «Можно ли было предусмотреть, что какая-то семья вернется и это принесет серьезные проблемы, для решения которых нужно применять меры, которые никто прежде не продумал?»