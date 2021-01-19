Лесной сектор: зеленый поворот должен быть одним из приоритетов нового правительства

Это позволит показать пример для остальной Европы и передать будущим поколениям жизнеспособную среду обитания и экономически более сильную страну. Согласно недавно опубликованной Министерством окружающей среды инвентаризации выбросов парниковых газов, сектор лесного хозяйства и землепользования является единственным сектором в Эстонии, в котором улавливается больше углерода, чем выбрасывается в атмосферу. Важность лесов и древесины в снижении воздействия на окружающую среду также подчеркивается в докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата.

«До тех пор, пока человечество не прекратит в одночасье потребление, у нас есть два выбора – использовать для отопления помещений, производства электричества, строительства домов и шитья одежды ресурсы, добываемые из-под земли или с поверхности земли. Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере и связанное с ним изменение климата является как раз следствием использования ископаемых ресурсов», – сказал исполнительный директор Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья.

Он добавил, что даже частичная замена ископаемых материалов экологически безопасными и возобновляемыми альтернативами окажет значительное положительное влияние на окружающую среду. «В ноябре прошлого года ученые Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и TalTech выступили с совместным обращением, в котором заявили, что научно обоснованное управление лесами является вкладом Эстонии в борьбу с изменением климата. Лесной и деревообрабатывающий сектор – один из немногих секторов, который может предложить решения глобальных климатических проблем», – заявил Вялья.

Профессор Эстонского университета естественных наук и академик Академии наук Эстонии Вейко Ури, подтвердил, что лесоводство является одной из областей, оказывающих наибольшее влияние на уравновешивание глобального углеродного баланса и смягчение последствий изменения климата. По его словам, положительное влияние лесного хозяйства на климат можно рассматривать с разных сторон. «Например, древесину невозможно получить без осуществления в лесу хозяйственной деятельности, то есть без вырубки леса. В то же время мы считаем древесину одним из самых экологически чистых материалов, поскольку она является углеродно-нейтральным и быстро возобновляемым ресурсом», – отметил Ури.

Посредством управления лесами можно также формировать возрастную структуру лесов, чтобы обеспечить в них адекватное представительство молодых и средневозрастных насаждений. «В таких лесах связывание углерода в биомассе деревьев является наиболее интенсивным. К сожалению, с возрастом жизнеспособность лесов, их устойчивость к болезням и способность связывать углерод начнет снижаться. Когда деревья умирают и разлагаются, связанный углерод выбрасывается обратно в атмосферу», – объяснил Ури важность управления лесами для смягчения последствий изменения климата.

По словам председателя правления Союза частных лесов Эстонии Андо Ээльмаа, очевидно, что биомасса не может покрыть энергетические потребности всего человечества. «Однако, если мы сумеем использовать древесину, обреченную в противном случае на разложение, для замены, например, российского газа или китайского пластика, мы уже сделаем доброе дело для природы», – сказал Ээльмаа.

Он также подчеркнул важность сбалансированности возрастной структуры лесов. «Чтобы и будущие поколения могли пользоваться благами хозяйственных лесов Эстонии, важно своевременно обновлять и обслуживать леса. Равномерная возрастная структура лесов, в которой представлены в равной степени леса разных возрастных групп, также является предпосылкой для того, чтобы наши леса функционировали как экосистемы, улавливающие углерод», – отметил Ээльмаа. Он добавил, что новое правительство должно найти способ обеспечения равного обращения со всеми лесовладельцам и справедливой компенсации за различные ограничения.