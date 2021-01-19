Обманщики: деятели рынка недвижимости обещали съесть свои шляпы, если цены не упадут

По словам Мартина Вахтера, несколько представителей сектора недвижимости весной обещали, если к осени цены не упадут, съесть свои дипломы и закусить шляпами, однако не случилось ни того, ни другого.
«Да, весной на пару месяцев все замерло, но в результате рынок недвижимости от коронавируса не пострадал. За последние четыре месяца было заключено даже больше сделок, чем в предыдущем году, и, с поправкой на инфляцию, выросли и цены», - сказал Вахтер.
«Заработная плата в большинстве секторов экономики сохранилась, и Covid-19 затронул лишь несколько сфер деятельности, которые прекратили работу. Экономические эксперты прогнозируют в этом году рост, что вселит в людей больше уверенности», - отметил Вахтер.
«Фактически Covid-19 даже частично оживил рынок недвижимости. В доковидное время у людей никогда не было столько свободного времени, как сейчас, когда многие работают дома. Если нельзя путешествовать или посещать ночные клубы, остается больше денег. Сейчас, например, трудно найти свободного маляра или мастера по ремонту. И статистика просмотров рекламы недвижимости тоже показывает значительные цифры», - сказал руководитель 1Partner.
По словам Мартина Вахтера, негативное влияние короны скорее сказывается на ситуации в сельской местности и ускоряет урбанизацию. «Это, в свою очередь, увеличит спрос и цены в Таллинне и нескольких других крупных городах», - добавил он.
«Eesti Pank прогнозирует в этом году экономический рост на 2,9 процента, а поскольку кредитование также дешево, заработная плата кажется стабильной, то в этом году ожидается дальнейший небольшой рост цен на недвижимость, по крайней мере, в Таллинне», - прогнозирует Вахтер.