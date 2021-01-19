Новый печальный рекорд: за сутки в Эстонии скончались 11 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5254 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 600.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5254 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 600.
Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 318 человек. В Харьюмаа 257 новых случаев приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 82, в Тартумаа — 44, в Пярнумаа — 43, в Вырумаа — 25, в Ляэне-Вирумаа — 21, в Рапламаа — 16, в Валгамаа — девять, в Ярва- и Вильяндимаа — по восемь, в Ляэнемаа и на Сааремаа — по шесть, в Пыльвамаа — четыре, в Йыгевамаа — три новых случая. На Хийумаа не выявлено ни одного зараженного. В случае семи положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 601,82 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,9% от общего количества сделанных тестов.
За сутки скончались 11 человек с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 344 человека.
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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 19 315 человек
От COVID-19 было вакцинировано 19 315 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Скачайте приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 257 284 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 2666 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 333.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
В Эстонии открылся первый круглосуточный пункт тестирования на коронавирус
16 января в Нарве организация общественного тестирования открыла приграничный пункт тестирования на коронавирус, в котором медработники центра Confido круглосуточно берут у всех желающих пробы из носоглотки для проведения ПЦР-теста на коронавирус. Пункт тестирования располагается в помещении на территории пограничной зоны по адресу Петербургское шоссе, 1 на пути движения лиц, прибывающих в Эстонию. Приграничный пункт является третьим пунктом тестирования в Нарве.
Возможность бесплатного тестирования по направлению семейного врача, для людей, поставивших себя на учет после близкого контакта с зараженным коронавирусом, или повторного тестирования по прибытии из-за границы предоставляется на условиях предварительного бронирования в пункте тестирования Corrigo по адресу ул. Йоала, 20, Narva Gate. Платный тест можно сделать во временном пункте тестирования на коронавирус SYNLAB по адресу Кангеласте проспект, 2. Стоимость теста составляет 52€.
В настоящее время всем прибывающим в Эстонию следует в обязательном порядке предъявить на границе результат ПЦР-теста на коронавирус или сразу же пройти тестирование на границе. Подробную информацию можно найти на сайте www.koroonatestimine.ee/ru.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите свои контакты с другими людьми к минимуму и проводите как можно больше времени дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию кому-то из своих домочадцев.
С нового года возмещение по больничному выплачивается начиная со второго дня болезни. Право на возмещение по больничному также имеют люди, близко контактировавшие с больными COVID-19, за дни пребывания в самоизоляции. Собственная ответственность работника распространяется на первый день болезни, возмещение со второго по пятый день выплачивает работодатель, а Больничная касса компенсирует пребывание на больничном начиная с шестого дня. Подробную информацию можно найти на сайте Больничной кассы.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.
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