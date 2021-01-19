Новый печальный рекорд: за сутки в Эстонии скончались 11 пациентов с коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 318 человек. В Харьюмаа 257 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 82, в Тартумаа — 44, в Пярнумаа — 43, в Вырумаа — 25, в Ляэне-Вирумаа — 21, в Рапламаа — 16, в Валгамаа — девять, в Ярва- и Вильяндимаа — по восемь, в Ляэнемаа и на Сааремаа — по шесть, в Пыльвамаа — четыре, в Йыгевамаа — три новых случая. На Хийумаа не выявлено ни одного зараженного. В случае семи положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 601,82 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,9% от общего количества сделанных тестов.

За сутки скончались 11 человек с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 344 человека.

Новость дополняется...

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 19 315 человек

От COVID-19 было вакцинировано 19 315 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 257 284 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 2666 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 333.