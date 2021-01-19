Кылварт: мы не договорились о переходе на эстонский язык – каждый пришел и ушел со своим мнением

– Партия реформ планирует шаг за шагом идти к образованию на эстонском языке. А что планирует Центристская партия в этой же коалиции?
– Есть принципиальные вопросы, по которым мы договоренности не достигли. Понятно, что у Партии реформ имеется четкое видение, что все школы нужно перевести на эстонский язык к определенному сроку. Об этом не раз говорилось.
У Центристской партии по-прежнему иное видение: у учеников и их родителей должен остаться выбор, в том числе возможность получать образование на русском языке, но при этом изучать эстонский на высоком уровне и часть предметов осваивать на эстонском языке.
Здесь у нас договоренности нет, поэтому тезис Партии реформ не будет закреплен в коалиционном договоре. То есть, мы не говорим о переходе и тем более – к какому-то определенному сроку.
– Означает ли это, что пункта о русской школе вообще не будет в коалиционном договоре?
– Тема русской школы будет освещаться в коалиционном соглашении ровно в том формате и объеме, по которому достигнуты договоренности. Договоренности и общее видение, как говорила Кая Каллас, у нас действительно есть. Мы, естественно, тоже считаем, что для успешности на рынке труда и в обществе необходимо знание эстонского языка. Уверен, что здесь нет сомнений не только у политических партий, но и в обществе.
Более того, мы видим, что уже на данный момент проблема – не в людях, а в государстве.
Государство не способно выделить достаточно средств для обеспечения должного уровня изучения эстонского языка как для взрослых, так и для детей.
– Вы действительно считаете, что проблема упирается в деньги? Невольно приходит на память программа интеграции, в которую долго и безрезультатно закачивались большие средства…
– Деньги можно использовать по-разному. Что касается изучения языка взрослыми, то даже такая аполитичная организация, как Госконтроль, пришла к выводу, что спрос на курсы эстонского языка намного больше тех возможностей, которые предоставляет государство. Не говоря уже о том, что большая часть денег, выделенных государством на изучение эстонского и различные интеграционные проекты, – это деньги ЕС. Поэтому неверно говорить о том, что со стороны государства и общественного сектора выделялось достаточное количество денег.
На переговорах обсуждалось изучение эстонского языка. У меня нет никаких сомнений в том, что на эти цели не было выделено достаточно ресурсов – ни для взрослых, ни на уровне школьного образования.
Результаты тестов показывают, что в эстонских школах качество образования лучше. И мы знаем, почему это происходит. Объем финансирования и эстонских, и русских школ находится на одном уровне, но при этом русским школам приходится уделять значительно большее внимание изучению эстонского. На это идут значительные ресурсы. Эстонские школы могут себе позволить пустить эти средства на изучение предметов в малых группах, введение других дополнительных предметов и т.д. Эстонские школы имеют возможность больше вкладывать средств именно в качество образования. Не говоря уже о социальной проблеме – уровень доходов в целом у русской общины ниже, потребность же в репетиторах значительно выше. Именно поэтому выделение дополнительных ресурсов будет вписано в коалиционный договор.