Кылварт: мы не договорились о переходе на эстонский язык – каждый пришел и ушел со своим мнением

– Партия реформ планирует шаг за шагом идти к образованию на эстонском языке. А что планирует Центристская партия в этой же коалиции?

– Есть принципиальные вопросы, по которым мы договоренности не достигли. Понятно, что у Партии реформ имеется четкое видение, что все школы нужно перевести на эстонский язык к определенному сроку. Об этом не раз говорилось.

У Центристской партии по-прежнему иное видение: у учеников и их родителей должен остаться выбор, в том числе возможность получать образование на русском языке, но при этом изучать эстонский на высоком уровне и часть предметов осваивать на эстонском языке.

Здесь у нас договоренности нет, поэтому тезис Партии реформ не будет закреплен в коалиционном договоре. То есть, мы не говорим о переходе и тем более – к какому-то определенному сроку. 47

– Означает ли это, что пункта о русской школе вообще не будет в коалиционном договоре?

– Тема русской школы будет освещаться в коалиционном соглашении ровно в том формате и объеме, по которому достигнуты договоренности. Договоренности и общее видение, как говорила Кая Каллас, у нас действительно есть. Мы, естественно, тоже считаем, что для успешности на рынке труда и в обществе необходимо знание эстонского языка. Уверен, что здесь нет сомнений не только у политических партий, но и в обществе.

Более того, мы видим, что уже на данный момент проблема – не в людях, а в государстве.

Государство не способно выделить достаточно средств для обеспечения должного уровня изучения эстонского языка как для взрослых, так и для детей. 47

– Вы действительно считаете, что проблема упирается в деньги? Невольно приходит на память программа интеграции, в которую долго и безрезультатно закачивались большие средства…

– Деньги можно использовать по-разному. Что касается изучения языка взрослыми, то даже такая аполитичная организация, как Госконтроль, пришла к выводу, что спрос на курсы эстонского языка намного больше тех возможностей, которые предоставляет государство. Не говоря уже о том, что большая часть денег, выделенных государством на изучение эстонского и различные интеграционные проекты, – это деньги ЕС. Поэтому неверно говорить о том, что со стороны государства и общественного сектора выделялось достаточное количество денег.

На переговорах обсуждалось изучение эстонского языка. У меня нет никаких сомнений в том, что на эти цели не было выделено достаточно ресурсов – ни для взрослых, ни на уровне школьного образования. 47