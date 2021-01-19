Кылварт: центристы и реформисты не договорились о переводе русских школ на эстонский язык обучения

По словам Кылварта, у Партии реформ как были планы перевести все русские школы на эстонский язык к определенному сроку, так они и остались. "Центристская партия считает, что у родителей должен быть выбор - в том числе и возможность обучения на русском языке, поэтому мы не пришли к соглашению о переводе русских школ на эстонский язык. Тем более к определенному сроку", - сказал Кылварт, а также добавил, что общее видение ведущих переговоры партий заключается в том, что эстонский язык необходим, чтобы получить высшее образование, конкурировать на рынке труда и быть успешным в обществе.
По словам столичного мэра, у партий также нет разногласий относительно того, что для повышения знания эстонского языка, необходим дополнительный ресурс. "И здесь у нас действительно есть общее виденье, что школам и детским садам необходимо выделение дополнительного ресурса", - сказал он.