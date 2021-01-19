Вт, 19.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Кылварт: центристы и реформисты не договорились о переводе русских школ на эстонский язык обучения
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Кылварт: центристы и реформисты не договорились о переводе русских школ на эстонский язык обучения

Михаил Кылварт. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Ведущие коалиционные переговоры реформисты и центристы планируют направить дополнительные деньги на обучение эстонскому языку воспитанников детских садов, но конкретных договоренностей пока достигнуто не было. Об этом в интервью Rus.ERR сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт

По словам Кылварта, у Партии реформ как были планы перевести все русские школы на эстонский язык к определенному сроку, так они и остались. "Центристская партия считает, что у родителей должен быть выбор - в том числе и возможность обучения на русском языке, поэтому мы не пришли к соглашению о переводе русских школ на эстонский язык. Тем более к определенному сроку", - сказал Кылварт, а также добавил, что общее видение ведущих переговоры партий заключается в том, что эстонский язык необходим, чтобы получить высшее образование, конкурировать на рынке труда и быть успешным в обществе.

По словам столичного мэра, у партий также нет разногласий относительно того, что для повышения знания эстонского языка, необходим дополнительный ресурс. "И здесь у нас действительно есть общее виденье, что школам и детским садам необходимо выделение дополнительного ресурса", - сказал он.

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