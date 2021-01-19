Защитник Керсти Крахт: ей предъявлены надуманные обвинения

«Керсти Крахт на допросе не признала себя виновной в действиях, которые ей приписывают. Она заявила, что не совершала перечисленные в подозрения действия», - сказал Няэс BNS.

«Хотя я не видел собранные в рамках дела улики, даже по тексту подозрения видно, что оно раздутое и надуманное. Один из примеров — очевидно необоснованное обвинение в соглашении об отмывании денег. В тексте подозрения не описывается ничего такого, что можно было бы рассматривать в качестве соглашения об отмывании денег. На мой взгляд, арест Керсти Крахт не обоснован и в нем не было настойчивой необходимости. Мы оспорим арест через окружной суд», - сказал он.

По словам Няэса, Министерство финансов приостановило трудовые отношения с Крахт еще в день ее задержания, на следующий день Крахт сама обратилась к министерству, выразив желание окончательно расторгнуть трудовые отношения. «Окончательные документы о прекращении трудовых отношений оформят в ближайшие дни. Таким образом, Керсти Крахт больше не находится на государственной службе и нет никакого риска, что она могла бы совершить преступления против публичного доверия», - сказал Няэс.

По словам Няэса, финансовое положение Крахт и принадлежащих ей предприятий местами оценивается неверно. «Керсти Крахт справлялась со своими обязательствами и обязательствами принадлежащих ей предприятий до государственной службы и будет справляться с ними и после нее. Прозвучавшие высказывания отчасти внушают такое впечатление, словно Керсти Крахт, если ее оставить на свободе, пойдет грабить магазин, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Эти утверждения необоснованны и, честно говоря, абсурдны», - заявил Няэс.

Защитник отметил, что прокуратура заявила на судебном заседании во время обсуждения ходатайства об аресте, что если в новой правящей коалиции не будет EKRE, прокуратура вновь оценит потребность в аресте Крахт. «Я в принципе согласен, что если в новом правительстве не будет EKRE, исчезнут и основания утверждать, что Керсти Крахт может обладать служебным положением или влиянием на министерство или его учреждение, которым можно было бы воспользоваться для совершения преступлений. Таким образом, нужно следить за текущей политикой, а если новое правительство сформируют без EKRE, остается надеяться, что прокуратура сдержит свое слово», - сказал Няэс.

В прошлый вторник полиция безопасности в числе прочих задержала Хиллара Тедера и Керсти Крахт как подозреваемых в возможных коррупционных преступлениях, связанных с развитием недвижимости Porto Franco; подозрение предъявлено также генсеку Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.

Хиллар Тедер и Михаил Корб подозреваются в торговле влиянием. Согласно подозрению, они договаривались, что Хиллар Тедер перед выборами в местные самоуправления пожертвует Центристской партии Эстонии в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать право на строительство съезда парковки на принадлежащую Таллинну землю. Под подозрению в торговле влиянием попала Центристская партия как юридическое лицо.

Хиллар Тедер подозревается в даче взятки Керсти Крахт за то, чтобы она использовала свое положение советника министра для обеспечения благоприятных для Porto Franco решений при использовании мер кризисной помощи Kredex. Передача взятки не состоялась, так как Хиллар Тедер и Керсти Крахт были задержаны сотрудниками Департамента полиции безопасности.

Хиллар Тедер и Керсти Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег с целью сокрытия подкупа Крахт Тедером.

Кроме того, подозрение в совершении ряда уголовных преступлений предъявлено еще двум предпринимателям.