Вт, 19.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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  • Специалист объясняет: какие квартиры легче сдать внаем, а какие – лучше продать
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Специалист объясняет: какие квартиры легче сдать внаем, а какие – лучше продать

Съемная квартира. Снимок иллюстративный. ФОТО: Михкель Марипуу

Ликвидность маленьких квартир с меньшим количеством комнат обычно выше на рынке съемного жилья. Это означает, что сдать внаем квартиры меньшего размера можно быстрее, передает Kodustiil со ссылкой на портал недвижимости KV.EE.

Так же, как правило, цена квадратного метра маленькой квартиры выше, чем у большой. Например, цена квадратного метра сдающейся внаем однокомнатной квартиры выше, чем у трехкомнатной квартиры.

В случае с большой квартирой ликвидность ниже и сдавать ее из-за более высокой цены сложнее. Ликвидность снижается и из небольшой группы потенциальных квартиросъемщиков, которые будут в состоянии платить эту цену наймодателю.

Таким образом, имея большую квартиру, собственник должен учитывать более длительное время простоя: в период отсутствия клиентов счета он должен оплачивать сам.

Ликвидность также играет важную роль при выходе из арендного бизнеса: небольшие квартиры обычно намного проще продать. Более высокая стоимость квадратного метра при сдаче маленькой квартиры внаем не означает, что от продажи вы тоже получите большую прибыль. Это связано с тем, что при покупке цена квадратного метра малогабаритной квартиры также была выше.

В случае с большой квартирой стоит задуматься, не сдавать ли квартиру по комнатам. Это может быть связано с дополнительными хлопотами, что  должно компенсироваться более высокой доходностью.

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