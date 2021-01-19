Специалист объясняет: какие квартиры легче сдать внаем, а какие – лучше продать

Так же, как правило, цена квадратного метра маленькой квартиры выше, чем у большой. Например, цена квадратного метра сдающейся внаем однокомнатной квартиры выше, чем у трехкомнатной квартиры.
В случае с большой квартирой ликвидность ниже и сдавать ее из-за более высокой цены сложнее. Ликвидность снижается и из небольшой группы потенциальных квартиросъемщиков, которые будут в состоянии платить эту цену наймодателю.
Таким образом, имея большую квартиру, собственник должен учитывать более длительное время простоя: в период отсутствия клиентов счета он должен оплачивать сам.
Ликвидность также играет важную роль при выходе из арендного бизнеса: небольшие квартиры обычно намного проще продать. Более высокая стоимость квадратного метра при сдаче маленькой квартиры внаем не означает, что от продажи вы тоже получите большую прибыль. Это связано с тем, что при покупке цена квадратного метра малогабаритной квартиры также была выше.
В случае с большой квартирой стоит задуматься, не сдавать ли квартиру по комнатам. Это может быть связано с дополнительными хлопотами, что должно компенсироваться более высокой доходностью.