Эстония планирует снова баллотироваться в Совбез ООН
По сообщению МИД, Эстония планирует баллотироваться в члены Совбеза ООН на период 2050–2051.
По сообщению МИД, Эстония планирует баллотироваться в члены Совбеза ООН на период 2050–2051.
Эстония была избрана членом СБ ООН на период 2020–2021. По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, после первого года членства можно сказать, что оно стало для Эстонии отличным шансом участвовать в обсуждениях мира и безопасности по всему миру, в том числе в регионе Эстонии. «Поэтому обсуждается баллотирование Эстонии в избранные члены Совета безопасности ООН и в будущем. Мы бы выдвинули кандидатуру Эстонию на период 2050–2051», - сказал Рейнсалу.
«Первое членство Эстонии в Совете безопасности ООН стало для нас полезным и успешным, - сказал Рейнсалу. - Мы проявили себя как страна, отстаивающая свои принципы и не боящаяся привлекать внимание и к сложным темам. Например, мы обратили внимание международной общественности на грубые нарушения прав человека со стороны белорусских властей. Мы также проявили себя в качестве одного из самых активных избранных членов Совета безопасности ООН — это нам говорил ряд стран-членов».
Решение о выдвижении кандидатуры должно быть утверждено правительство. В СБ ООН пять постоянных и десять избранных членов.