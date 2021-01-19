Настоящая жемчужина ⟩ В центре Таллинна продается идеальный образчик эстонской архитектуры
В самом центре Таллинна продается недвижимость, состоящая из исторического дома в югенд-стиле и небольшой жилой постройки во дворе, пишет Kodustiil.
В самом центре Таллинна продается недвижимость, состоящая из исторического дома в югенд-стиле и небольшой жилой постройки во дворе, пишет Kodustiil.
Стоящий на первом плане дом - памятник архитектуры, спроектированный архитектором и бывшим когда-то городским головой Антоном Уэссоном.
В ходе реновации построенного в 1912 году дома были обновлены крыша, фасад, лестница, окна, двери и технические системы. В большинстве квартир сохранились закругленные потолки, натуральные паркет и стильные лестницы из известняка и дерева.
Всего на двух основных этажах дома пять квартир, а на цокольном этаже расположены коммерческие помещения с отдельными входами. Большинство квартир и коммерческих помещений отремонтированы, только одна квартира на втором этаже нуждается в ремонте.
Что касается дома во дворе, это одна из старейших сохранившихся построек в этом районе. Деревянное строение, датированное XIX веком, местами нуждается в небольшом ремонте.
Собственник желает получить за объект 1 399 000 евро. С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.