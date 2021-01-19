Вт, 19.01.2021
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Юри Ратас
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  • В центре Таллинна продается идеальный образчик эстонской архитектуры
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Настоящая жемчужина ⟩ В центре Таллинна продается идеальный образчик эстонской архитектуры

Недвижимость на улице Лийвалайа. ФОТО: KV.EE

В самом центре Таллинна продается недвижимость, состоящая из исторического дома в югенд-стиле и небольшой жилой постройки во дворе, пишет Kodustiil.

Стоящий на первом плане дом - памятник архитектуры, спроектированный архитектором и бывшим когда-то городским головой Антоном Уэссоном.

Недвижимость на улице Лийвалайа. ФОТО: KV.EE

В ходе реновации построенного в 1912 году дома были обновлены ​​крыша, фасад, лестница, окна, двери и технические системы. В большинстве квартир сохранились закругленные потолки, натуральные паркет и стильные лестницы из известняка и дерева. 

Недвижимость на улице Лийвалайа. Лестничная клетка. ФОТО: KV.EE

Всего на двух основных этажах дома пять квартир, а на цокольном этаже расположены коммерческие помещения с отдельными входами. Большинство квартир и коммерческих помещений отремонтированы, только одна квартира на втором этаже нуждается в ремонте.

Недвижимость на улице Лийвалайа. Дом во дворе. ФОТО: KV.EE

Что касается дома во дворе, это одна из старейших сохранившихся построек в этом районе. Деревянное строение, датированное XIX веком, местами нуждается в небольшом ремонте.

Собственник желает получить за объект 1 399 000 евро. С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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