Не владеющие эстонским заключенные оказываются в уязвимом положении

Отстоять права в тюрьме без знания госязыка

Если заключенный считает, что тюрьма своими действиями или правовым актом нарушила его права, он может представить возражение. Если заключенный считает, что тюрьма причинила ему ущерб, и он желает получить возмещение этого ущерба, то следует, прежде всего, обратиться с требованием к тюрьме.

«Возражение и требование по возмещению ущерба представляются на эстонском языке. Если заключенный не владеет эстонским в достаточной мере, он может представить их на ином языке. Если у заключенного нет денег, чтобы заплатить за перевод документов, перевод оплачивает тюрьма, потому что возражения и требования по возмещению могут быть крайне необходимыми для защиты прав заключенных», - объясняет пресс-секретарь Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ.

Также теоретически повлиять на тюрьму можно с помощью докладной записки (предложения по организации или развитии тюрьмы), ходатайства о разъяснении (требование анализа или дополнительной информации) и просто ходатайства (например, заключенный может ходатайствовать перед директором тюрьмы о разрешении на пользование электроприбором, о краткосрочном выезде или долгосрочном свидании).

«Поскольку по закону делопроизводство в тюрьме осуществляется на эстонском языке, ходатайство, ходатайство о разъяснении и докладную записку следует представлять в тюрьме именно на государственном языке. Заключенный может за свой счет прибегнуть к услугам бюро переводов, а тюрьма поможет ему получить эту услугу. Также у заключенного есть право обратиться на иностранном языке или перевести эти обращения за счет тюрьмы, но только если это оправдано обстоятельствами конкретного дела. В каком случае это необходимо, решает сама тюрьма», - говорит Теэле Сихтмяэ.

На вопрос о том, есть ли какие-то статистические данные о расходах тюрем на перевод документов, Сихтмяэ пояснила, что определить, сколько именно средств потребовалось на перевод именно требований по возмещению ущерба или возражений, достаточно сложно, поскольку такой подсчет не ведется отдельно. «В целом в прошлом году тюрьмы заплатили около 23 000 евро юридическим и частным лицам за переводы. Кроме того, часто сам тюремный персонал переводил общение с заключенными, что не отражается в расходах», - добавила Сихтмяэ.

На данный момент эстонский язык не является родным языком для 54,6 процента заключенных тюрьм, однако это не значит, что все они не владеют эстонским языком.

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