Ср, 20.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Не владеющие эстонским заключенные оказываются в уязвимом положении
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Не владеющие эстонским заключенные оказываются в уязвимом положении

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

«Есть адвокаты, которые просто доят клиентов, деньги получают, а ничего не делают. Хочется написать жалобу на адвоката, но я не владею эстонским в должной мере», - рассказывает заключенный Таллиннской тюрьмы. В редакцию Rus.Postimees регулярно приходят жалобы от русскоязычных заключенных эстонских тюрем, которые сетуют на проблемы с защитой своих прав из-за незнания государственного языка. Более того, есть заключенные, желающие учить язык на уровне свободного владения, то есть C1, но уже несколько лет такие курсы тюрьмы Эстонии не проводят.

Отстоять права в тюрьме без знания госязыка

Если заключенный считает, что тюрьма своими действиями или правовым актом нарушила его права, он может представить возражение. Если заключенный считает, что тюрьма причинила ему ущерб, и он желает получить возмещение этого ущерба, то следует, прежде всего, обратиться с требованием к тюрьме.

«Возражение и требование по возмещению ущерба представляются на эстонском языке. Если заключенный не владеет эстонским в достаточной мере, он может представить их на ином языке. Если у заключенного нет денег, чтобы заплатить за перевод документов, перевод оплачивает тюрьма, потому что возражения и требования по возмещению могут быть крайне необходимыми для защиты прав заключенных», - объясняет пресс-секретарь Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ.

Также теоретически повлиять на тюрьму можно с помощью докладной записки (предложения по организации или развитии тюрьмы), ходатайства о разъяснении (требование анализа или дополнительной информации) и просто ходатайства (например, заключенный может ходатайствовать перед директором тюрьмы о разрешении на пользование электроприбором, о краткосрочном выезде или долгосрочном свидании).

«Поскольку по закону делопроизводство в тюрьме осуществляется на эстонском языке, ходатайство, ходатайство о разъяснении и докладную записку следует представлять в тюрьме именно на государственном языке. Заключенный может за свой счет прибегнуть к услугам бюро переводов, а тюрьма поможет ему получить эту услугу. Также у заключенного есть право обратиться на иностранном языке или перевести эти обращения за счет тюрьмы, но только если это оправдано обстоятельствами конкретного дела. В каком случае это необходимо, решает сама тюрьма», - говорит Теэле Сихтмяэ.

На вопрос о том, есть ли какие-то статистические данные о расходах тюрем на перевод документов, Сихтмяэ пояснила, что определить, сколько именно средств потребовалось на перевод именно требований по возмещению ущерба или возражений, достаточно сложно, поскольку такой подсчет не ведется отдельно. «В целом в прошлом году тюрьмы заплатили около 23 000 евро юридическим и частным лицам за переводы. Кроме того, часто сам тюремный персонал переводил общение с заключенными, что не отражается в расходах», - добавила Сихтмяэ.

На данный момент эстонский язык не является родным языком для 54,6 процента заключенных тюрьм, однако это не значит, что все они не владеют эстонским языком.

Сменить адвоката или пожаловаться на него

Поступала в редакцию и жалоба на то, что «адвокаты творят, что хотят», мол, не отстаивают они интересы своих клиентов в должной мере, тем более, если защитники предоставляют государством в рамках государственной правовой помощи.

«Есть адвокаты, которые просто доят клиентов, деньги получают, а ничего не делают. От отчаянья уже бьешься об стену, хочется, чтобы хоть пресса обратила на это внимание. Хочу написать жалобу на адвоката, но не владею эстонским в должной мере. Сижу я в камере один, денег на переводы у меня нет, тюрьма этим не занимается, а Адвокатура Эстонии на русском языке жалобы не принимает», - сетует заключенный Таллиннской тюрьмы.

Чтобы пожаловаться на адвоката, любой человек можно обратиться в Суд чести Адвокатуры Эстонии, однако обращение должно быть составлено только на эстонском языке, и в Адвокатуре Эстонии нам подтвердили, что они не предоставляют услуги переводчика, т.е. человек, желающий написать обращение, должен позаботиться о переводе сам.

Зачастую заключенные либо не имеют дохода, либо его недостаточно для того, чтобы оплачивать услуги бюро переводов.

В таком случае у заключенного есть несколько вариантов, как составить жалобу.

Первый вариант: можно обратиться к другим заключенным, владеющим эстонским языком, за помощью. Тут стоит отметить, что данный способ неприменим в период пандемии. В условиях распространения коронавируса были введены соответствующие ограничения и заключенные заперты в камерах, в некоторых случаях - в одиночных.

Второй вариант: можно обратиться за помощью к персоналу тюрьмы. Каждому заключенному назначено контактное лицо, которое разрешает проблемы заключенного или организует их решение вместе с другими тюремными служащими. И хотя основная задача контактного лица — направлять заключенного к законопослушному поведению, оценивать риски и организовывать другую необходимую заключенному помощь по социальному обеспечению, это не должно мешать заключенному просить у контактного лица помощи с составлением жалобы на эстонском языке. Стоит отметить, что данный способ тоже не очень надежен, поскольку тюремный персонал может отказать в помощи, если данное действие не предусмотрено его должностными обязанностями. Как уже было описано выше, тюрьма обязана оплачивать услугу перевода или помогать только в случае, если речь идет о нарушении прав в тюрьме или ходатайстве о чем-то, что касается жизни в месте заключения.

Третий вариант: обращение за государственной правовой помощью (ходатайство тоже заполняется на эстонском языке). Она прежде всего предусматривает, что люди в затруднительном финансовом положении смогут получить помощь адвоката, однако при заполнении ходатайства о государственной правовой помощи можно просить не только адвоката, но и консультацию по правовым вопросам или помощи в составлении документов, в том числе и жалоб. Но и это тоже не гарантирует на сто процентов, что человек получит помощь, потому что решение о предоставлении государственной правовой помощи принимает суд. Если все же суд предоставляет лицу государственную правовую помощь, то принимающий работу адвокат должен учесть, что ему придется общаться на русском языке, и уметь это делать.

Четвертый вариант: обратиться к имеющемуся адвокату, который был предоставлен в рамках государственной правовой помощи или нанят иным способом и попросить его помочь составить на него жалобу - как бы абсурдно это ни звучало.

К имеющемуся адвокату следует обратиться и в случае, если есть желание его сменить. По договоренности между государственным адвокатом и клиентом оказывать правовую помощь лицу по тому же делу может начать другой адвокат, который согласен, чтобы ему было передано обязательство оказания государственной правовой помощи. Если договоренность между тремя сторонами достигнуто, следует обратиться с ходатайством о замене адвоката в суд, прокуратуру или в следственные органы. Составить ее поможет сам адвокат.

Пятый вариант: обратиться к друзьям или родственникам по телефону, то есть попросить помощи с переводом или денег на услуги бюро переводов.

Самостоятельное изучение языка

В тюрьме существует возможность выучить государственный язык до уровня C1, но, как отмечают в Министерстве юстиции, больше всего проводятся курсы эстонского на уровнях А1 и А2, поскольку большая часть заключенных не владеют эстонским вовсе или владеют слабо.

«Чтобы стимулировать конкурентоспособность на рынке труда после освобождения, тюрьма мотивирует заключенных улучшить их знания эстонского языка. Чтобы участие в языковом обучении не конкурировало с оплачиваемой работой заключенных в тюрьме, участие в языковых курсах им оплачивается. То есть в отличие от живущих на свободе людей, заключенный не должен заниматься изучением языка до или после рабочего дня, а может сосредоточиться только на учебе и успешной сдаче экзамена», - отмечает пресс-секретарь Министерства юстиции Сихтмяэ.

Что касается уровня C1, то есть высшей категории знания языка, то в тюрьме желают изучать язык на таком высоком уровне лишь единицы, добавляют в министерстве.

«Поскольку обычная величина группы для изучения языка — 12 человек, то в последние годы в тюрьмах Эстонии не было открыто ни одной группы по изучению госязыка на уровень C1», - признала Сихтмяэ.

Получается, что в теории возможность есть, а на практике — нет. И очевидно, что для того, чтобы самостоятельно написать ходатайство на эстонском, начального уровня недостаточно. 

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