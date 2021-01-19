Вт, 19.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Популярный туроператор возобновляет рейсы на Тенерифе и в Египет
1 мин для прочтения

Популярный туроператор возобновляет рейсы на Тенерифе и в Египет

Египет. ФОТО: Shutterstock

В феврале этого года один из крупнейших литовских туроператоров в Балтийских странах Novaturas возобновит рейсы на курорты Тенерифе и Египта.

«То, что поездки в Египет и Тенерифе мы возобновляем, планируя не отдельные рейсы, а летные программы до апреля, является еще одним позитивным знаком, свидетельствующем о первых признаках оживлении туристического рынка во всех Балтийских странах», – отметила в пресс-релизе глава группы Аудроне Кейните. 

Первые рейсы на Тенерифе из Литвы планируются с 5 февраля, а через несколько недель  – и из Эстонии. А из Латвии они должны начаться с середины марта. 

«Если эпидемиологическая ситуация и условия позволят, в середине весны мы планируем предложить отдых в Греции, Болгарии и на других курортах популярных направлений», – сказала Кейните. 

По ее словам, поездки в Египет пока будут проводиться только из Эстонии, поскольку с начала этого года правительство этой страны отменило запрет на поездки в Египет и Турцию.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back