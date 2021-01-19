Фото ⟩ Терроризировавшая сельские магазины и заправки шайка отправлена в тюрьму

С июля 2019 года по март прошлого года сельские магазины и заправки по всей Эстонии становились жертвами серийных воров, которые орудовали по ночам и забирали сотни упаковок табачных изделий. Иной раз они прихватывали с собой также алкоголь, наличные и прочее, пишет Sakala.

Полицейские пресекли волну краж в Вастемыйза, когда воров поймали после неудавшейся кражи со взломом. Наказание за преступления было оглашено осенью прошлого года, когда перед судом за двадцать пять краж, мошенничество, обращение большого количества наркотиков и другие нарушения закона предстали четыре мужчины. Все четверо были признаны виновными, трое отправились в тюрьму, и один из них будет освобожден в ближайшие месяцы.

Курево и алкоголь

Имена Габриэля Кууземяэ, Хенри Лооритса, Альфреда Вальдре и Марко Лепика знакомы Вильяндискому отделению полиции. Каждый раньше уже был осужден и приговорен к тюремному заключению.

Воры орудовали почти по всей Эстонии. ФОТО: Politsei

Летом 2019 года, то есть через три месяца после последнего выхода из тюрьмы, Лооритс и Кууземяэ ночью украли на заправке Olerex в поселке Ярва-Яани 1433 пачки сигарет на сумму 4626 евро. В ноябре они вновь отправились на ту же заправку, и на этот раз их улов составил 619 пачек сигарет. По той же схеме они совершили следующие кражи в Валга, Йыгева, Тартумаа, Харьюмаа, Вильяндимаа и Пярнумаа. Орудовали по ночам, предпочтение отдавали маленьким магазинчикам и заправкам, забирали сотни пачек сигарет. Особенно они были активны в конце декабря 2019 года и начале 2020 года. Тогда они, помимо сигарет, воровали также деньги и алкоголь, иногда за ночь успевали обчистить несколько мест.

Не только кражи

Если Хенри Лооритс еще занимался наркотиками, то Габриэль Кууземяэ вместе с Альфредом Вальдре занимались мошенничеством. Они при помощи ложных обещаний получали от людей удостоверения личности, банковские карты и пароли. Через некоторые время доверчивых граждан ждал неприятный сюрприз, поскольку Кууземяэ и Вальдре оформляли на их имя быстрые кредиты и полученные деньги снимали с карт. Таким образом они загнали в долги пятерых. В двух случаях ущерб составил более 15 000 евро, а в трех случаях — в районе нескольких тысяч евро.

В магазине Вастемыйза при попытке взломать дверь воры были пойманы. ФОТО: PPA

В дошедших до суда случаях роль Марко Лепика была самой незначительной. Вместе с Альфредом Вальдре он забрал у двух людей банковские карты с кодами и положил чужие деньги к себе в карман. Также Лепик украл один прицеп. Он единственный из четырех сейчас находится на свободе.