Фото ⟩ Терроризировавшая сельские магазины и заправки шайка отправлена в тюрьму
Ряд предыдущих уголовных наказаний. Пара десятков краж в сельских магазинах и на заправках. Десятки тысяч евро ущерба. Наказание? Частично условное.
Ряд предыдущих уголовных наказаний. Пара десятков краж в сельских магазинах и на заправках. Десятки тысяч евро ущерба. Наказание? Частично условное.
С июля 2019 года по март прошлого года сельские магазины и заправки по всей Эстонии становились жертвами серийных воров, которые орудовали по ночам и забирали сотни упаковок табачных изделий. Иной раз они прихватывали с собой также алкоголь, наличные и прочее, пишет Sakala.
Полицейские пресекли волну краж в Вастемыйза, когда воров поймали после неудавшейся кражи со взломом. Наказание за преступления было оглашено осенью прошлого года, когда перед судом за двадцать пять краж, мошенничество, обращение большого количества наркотиков и другие нарушения закона предстали четыре мужчины. Все четверо были признаны виновными, трое отправились в тюрьму, и один из них будет освобожден в ближайшие месяцы.
Курево и алкоголь
Имена Габриэля Кууземяэ, Хенри Лооритса, Альфреда Вальдре и Марко Лепика знакомы Вильяндискому отделению полиции. Каждый раньше уже был осужден и приговорен к тюремному заключению.
Летом 2019 года, то есть через три месяца после последнего выхода из тюрьмы, Лооритс и Кууземяэ ночью украли на заправке Olerex в поселке Ярва-Яани 1433 пачки сигарет на сумму 4626 евро. В ноябре они вновь отправились на ту же заправку, и на этот раз их улов составил 619 пачек сигарет. По той же схеме они совершили следующие кражи в Валга, Йыгева, Тартумаа, Харьюмаа, Вильяндимаа и Пярнумаа. Орудовали по ночам, предпочтение отдавали маленьким магазинчикам и заправкам, забирали сотни пачек сигарет. Особенно они были активны в конце декабря 2019 года и начале 2020 года. Тогда они, помимо сигарет, воровали также деньги и алкоголь, иногда за ночь успевали обчистить несколько мест.
Не только кражи
Если Хенри Лооритс еще занимался наркотиками, то Габриэль Кууземяэ вместе с Альфредом Вальдре занимались мошенничеством. Они при помощи ложных обещаний получали от людей удостоверения личности, банковские карты и пароли. Через некоторые время доверчивых граждан ждал неприятный сюрприз, поскольку Кууземяэ и Вальдре оформляли на их имя быстрые кредиты и полученные деньги снимали с карт. Таким образом они загнали в долги пятерых. В двух случаях ущерб составил более 15 000 евро, а в трех случаях — в районе нескольких тысяч евро.
В дошедших до суда случаях роль Марко Лепика была самой незначительной. Вместе с Альфредом Вальдре он забрал у двух людей банковские карты с кодами и положил чужие деньги к себе в карман. Также Лепик украл один прицеп. Он единственный из четырех сейчас находится на свободе.
У Вальдера, напротив, самый длинный список обвинений из всей компании. Хотя он не участвовал в кражах на заправках, он участвовал в различных мошеннических схемах: в основном, обещал работу, под этим предлогом забирал у людей удостоверения личности, банковские карты и коды и оформлял кредиты. Помимо мошенничества, Вальдре был признан виновным в том, что ненадлежащим образом обращался с жертвами и прочем.
30 гражданских исков
В феврале прошлого воры Габриэль Кууземяэ и Анри Лооритс стали реже сотрудничать, и Кууземяэ в течение двух месяцев успел с другими сообщниками до задержания девять раз опустошить сейфы или украсть табачные изделия и алкоголь.
24 марта, когда Лооритс и Кууземяэ вновь вместе орудовали в сопровождении третьего лица, в отношении которого следствие еще идет, они пытались в четвертый раз проникнуть в магазин Вастемыйза и в итоге были задержаны полицейскими. До задержания они успели протаранить полицейский автобус и несколько часов находились в бегах.
В качестве наказания Кууземяэ был приговорен к трем годам и десяти месяцам тюрьмы, из которых чуть больше года было добавлено, поскольку он находился на испытательном сроке. Лооритс был приговорен к частичному условному наказанию, поэтому он выйдет на свободу в марте этого года. У Лооритса из обвиняемых было самое длинное наказание по совокупности — четыре года.
Альфреда Вальдре приговорили к трем годам и пяти месяцам тюрьмы. Его срок был увеличен за счет не отбытого ранее наказания. Условным наказанием отделался Лепик, но у него теперь испытательный срок в один год и шесть месяцев.
С делом связано много гражданских исков, в результате которых признанные виновными должны будут возместить ущерб, который они нанесли. В судебном деле было более 30 гражданских исков от потерпевших о возмещении ущерба. Львиную долю из них должны будут покрыть Кууземяэ и Лооритс. Самый большой ущерб, который они должны возместить, - 30 000 евро заправкам Olerex.
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