В Москве ожидают, что США попытаются вмешаться в парламентские выборы в РФ
В Москве ожидают, что США попытаются вмешаться в парламентские выборы в РФ, и этому нужно противостоять, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Москве ожидают, что США попытаются вмешаться в парламентские выборы в РФ, и этому нужно противостоять, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию. Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов - Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО", - сказал Володин на открытии первого пленарного заседания весенней сессии.
Он также заявил, что США не могут диктовать высокие стандарты демократии другим странам, поскольку их избирательная система архаична: в частности, отсутствует единый институт международных наблюдателей на выборах, а голосование по почте, по словам Володина, не выдерживает критики.
"Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан", - сказал спикер Госдумы.
Он также заявил, что причины штурма американского Капитолия следует искать в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которого - вражда, развязанная по всей стране, а также в политической борьбе между двумя конкурирующими партиями США.
"Многие годы политическая элита США сталкивала американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному, гендерному принципу, по политическим предпочтениям. В ходе предвыборной президентской гонки это приобрело исключительно острый и опасный для обеих сторон характер. Использование этих инструментов одной политической силой не могло не привести к радикализации сторонников другой, в данном случае - сторонников уходящего президента", - сказал Володин.
Он подчеркнул, что Россия всегда выступала против насильственных неконституционных действий, в отличие от США, которые такие процессы поощряли и поддерживали во многих странах мира, в том числе в Европе, на постсоветском пространстве, Азии, Африке и Латинской Америке.